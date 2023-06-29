Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Вадиму Мошкіну, що охороняв поліклініку, біля якої, через закрите сховище, 1 червня загинули троє людей.

Як повідомляє Суспільне, запобіжний захід було змінено із тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Зазначається, що апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою подав захисник Мошкіна Сергій Моргун.

За словами Моргуна, підозра правоохоронних органів є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відчиняти сховище.

– Є наказ, що Мошкін зобов’язаний відчиняти сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу, – каже адвокат.

Крім того, захисник охоронця Мошкіна каже, що ризики є необґрунтованими, оскільки підозрюваний не може впливати на свідків, а сам Мошкін нібито не планує переховуватися від слідства.

Своєю чергою Вадим Мошкін свою провину визнав.

– Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім, — сказав він.

Справа із закритим укриттям у Києві

У ніч проти 1 червня Російська Федерація укотре завдала масованих ракетних ударів по столиці України, внаслідок чого у Деснянському районі Києва загинуло три людини: 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка.

Як стверджує чоловік однієї з загиблих, укриття, де хотіли пересидіти атаку Росії люди, було зачинене.

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював тимчасове відсторонення від виконання обов’язків посадовців Деснянського району через загибель трьох осіб внаслідок цієї російської атаки. Йдеться про очільника Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова та керівника медзакладу, де надійшли скарги на роботу укриття.

В рамках справи про закрите укриття в Києві були затримані три посадовці та охоронець поліклініки, яким згодом були оголошені підозри.

Вже 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці: керівника поліклініки, його заступника та посадовицю РДА відправили на цілодобовий домашній арешт.

Водночас охоронцю медзакладу Вадиму Мошкіну суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.

Джерело : Суспільне

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