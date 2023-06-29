Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Ексклюзив
Її шукали 6 місяців, а ДНК так і не збіглася: донька про загибель матері через удар по ТЦ Амстор у Кременчуці
Повалив на підлогу, вдарив ногою в голову та лупцював кулаками. У Білій Церкві чоловік побив працівницю АЗС
Форма правління і недоторканність депутатів: ключові зміни в Конституції України
Чи витримає ЗАЕС вибух та які території в зоні підвищеного ризику – радіобіолог
Запоріжжя, Муравейник, Москаленки: в Україні перейменують низку населених пунктів
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт

Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт
Фото: Суспільне

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Вадиму Мошкіну, що охороняв поліклініку, біля якої, через закрите сховище, 1 червня загинули троє людей.

Як повідомляє Суспільне, запобіжний захід було змінено із тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Зазначається, що апеляційну скаргу на рішення тримання під вартою подав захисник Мошкіна Сергій Моргун.

За словами Моргуна, підозра правоохоронних органів є необґрунтованою, оскільки нібито офіційно охоронець не мав би відчиняти сховище.

– Є наказ, що Мошкін зобов’язаний відчиняти сховище, але з цим наказом його ніколи не ознайомлювали. Також не було враховано і швидкість подій. Всього у Мошкіна було 5 хвилин на відкриття дверей. Він спочатку не почув тривоги. Адміністрація ніяк не організувала приміщення, аби він почув тривогу, – каже адвокат.

Крім того, захисник охоронця Мошкіна каже, що ризики є необґрунтованими, оскільки підозрюваний не може впливати на свідків, а сам Мошкін нібито не планує переховуватися від слідства.

Своєю чергою Вадим Мошкін свою провину визнав.

– Я маю відповідати за те, що сталося. Зараз такий час, що не можна бути стороннім, — сказав він.

Справа із закритим укриттям у Києві

У ніч проти 1 червня Російська Федерація укотре завдала масованих ракетних ударів по столиці України, внаслідок чого у Деснянському районі Києва загинуло три людини: 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка.

Як стверджує чоловік однієї з загиблих, укриття, де хотіли пересидіти атаку Росії люди, було зачинене.

Міський голова Києва Віталій Кличко ініціював тимчасове відсторонення від виконання обов’язків посадовців Деснянського району через загибель трьох осіб внаслідок цієї російської атаки. Йдеться про очільника Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова та керівника медзакладу, де надійшли скарги на роботу укриття.

В рамках справи про закрите укриття в Києві були затримані три посадовці та охоронець поліклініки, яким згодом були оголошені підозри.

Вже 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці: керівника поліклініки, його заступника та посадовицю РДА відправили на цілодобовий домашній арешт.

Водночас охоронцю медзакладу Вадиму Мошкіну суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.

Читайте також
Загибель людей біля укриття: в ОП планують розібратися з запобіжними заходами підозрюваним
Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт

Джерело: Суспільне
Київ, охорона, Ракетні удари Росії, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна та ще три держави подають позов до Міжнародного суду ООН проти Ірану за збиття літака МАУ
Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт
Знімали роботу ППО: від початку великої війни СБУ оголосила підозру 200 особам
Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт
Залп – до восьми Калібрів: РФ вивела ракетоносій у Чорне море
Запуск ракет типу Калібр із моря
Житель Кропивницького допомагав ФСБ готувати ракетні удари по аеродромах області. Зрадника затримали
сбу удар по аеродромах на Кіровоградщині
РФ серед ночі вгатила по Чугуєву із ЗРК С-300: що відомо
Вибух
Відео
Що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС і який радіус ураження

Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.

Поліна Спасенко
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників
”Мене поранило, а свої кинули”: історії полонених російських загарбників
Отримали довідку про знесення будинку, але жодних робіт не було: скандал в Ірпені
Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт
Їхав подивитися на “нацистів”, а залишився допомагати ЗСУ: історія польського парамедика
Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (28.06.2023)
Охоронця поліклініки, де через зачинене укриття загинули люди, відпустили під домашній арешт
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь