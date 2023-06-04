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Общество
Юлия Захарченко, редактор ленты

Гибель людей возле укрытия: в ОП планируют разобраться с мерами пресечения подозреваемым

Гибель людей возле укрытия: в ОП планируют разобраться с мерами пресечения подозреваемым
Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины заявили о планах установления справедливости в избрании меры пресечения подозреваемым из-за гибели трех человек в Киеве из-за того, что было закрыто укрытие в медицинском учреждении.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба в эфире национального информационного телемарафона Единые новости. Он отметил, что всех привлекут к полной ответственности за выполнение или игнорирование своей работы.

— Мы будем отдельно разбираться и с вопросом, почему сейчас такую строгую меру вынесли охраннику. Как вы знаете, он остался в СИЗО, а в отношении других людей — приняты другие решения. Хочу сказать, что мы должны добиться полной справедливости, ясности в этом вопросе, — утверждает Кулеба.

В ночь на 1 июня Россия запустила по Киеву 10 ракет Искандер. В результате атаки тогда погибло три человека, среди которых ребенок. Это произошло в момент, когда они пытались попасть в укрытие поликлиники, однако оно не было открыто.

В тот день задержали трех должностных лиц райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения, где из-за закрытого укрытия погибли люди.

Вчера, 3 июня, суд назначил трем чиновникам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а охраннику — удерживание под стражей без определения альтернативы.

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Война в Украине, Київ, Олексій Кулеба, Офис президента, Ракетные удары России
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