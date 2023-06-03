Смерть людей возле укрытия: суд Киева отправил под арест охранника и руководство поликлиники

В субботу, 3 июня, Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения руководству поликлиники в Деснянском районе столицы. Возле этого медучреждения в ночь на 1 июня погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие.

Суд отправил руководителя поликлиники и его заместителя под круглосуточный домашний арест, сообщает Суспільне из зала суда. В то же время охранника медучреждения будут держать под стражей без права на залог.

Сначала суд рассмотрел меру пресечения для руководителя поликлиники Олега Шугалевича. Прокуроры настаивали на круглосуточном домашнем аресте.

Адвокат же призывал ограничиться только ночным домашним арестом. Он настаивал, что вины Шугалевича в трагическом инциденте нет, поскольку не он отвечает за доступ к укрытиям, а охранник медучреждения. Однако суд удовлетворил просьбу прокуратуры.

Второго подозреваемого – замдиректора по технической части Василия Десика – суд также отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Третьего подозреваемого – охранника поликлиники Вадима Мошкина – суд отправил под стражу на два месяца без права внесения залога. Мужчина признал свою вину. Охранник утверждал, что когда раздалась воздушная тревога, он пошел открывать дверь поликлиники, чтобы впустить людей, но не успел.

Четвертую подозреваемую – заместительницу главы Деснянской районной администрации Ирину Алексеенко – отправили под круглосуточный домашний арест. Женщина во время заседания отрицала вину и утверждала, что контроль за состоянием укрытий не входил в ее обязанности.

Накануне Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении трем чиновникам и охраннику поликлиники в Деснянском районе. Они являются фигурантами дела о недопуске граждан в укрытие во время воздушной тревоги, в результате чего погибли две женщины и ребенок.

Первой заместительнице Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю инкриминировали ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), а охраннику – ч. 3 ст. 135 УК (оставление в опасности, повлекшее смерть).

Что известно о трагедии возле укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня войска РФ совершили очередную ракетную атаку на Киев, запустив баллистические и крылатые ракеты.

Воздушные силы ВСУ уничтожили все ракеты, однако их обломки упали в нескольких районах города, в том числе возле поликлиники № 3 в Деснянском районе. Там находились местные жители, которые не смогли попасть в укрытие. В результате падения обломков погибли три человека – девятилетняя девочка, ее 34-летняя мама и еще одна 33-летняя женщина.

Из-за этого трагического инцидента началась ревизия укрытий в Киеве и по всей Украине.

Источник : Суспільне

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