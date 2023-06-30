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Оккупанты постепенно покидают территорию ЗАЭС – ГУР

Оккупанты постепенно покидают территорию ЗАЭС – ГУР
Фото: Getty Images

Российские оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской АЭС. Первыми выехали сотрудники Росатома, которые руководили действиями российских военных.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с Росатомом. Согласно полученных указаний, они должны выехать до 5 июля.

Желательно выезжать в оккупированный Крым. Уже известно, что туда отправилась начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и заместитель станции по обеспечению Губарев.

Также на территории самой ЗАЭС и в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

В ГУР отмечают, что персоналу на станции оккупанты дали указание в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину.

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По информации разведки, возле четырех из шести энергоблоков ЗАЭС российские военные разместили технику со взрывчаткой.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города иметь пятидневный набор питания и воды на случай, если оккупанты взорвут Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что делать в случае подрыва Россией Запорожской АЭС.

АЕС, ЗАЕС, Запорожская область
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