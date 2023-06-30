Оккупанты постепенно покидают территорию ЗАЭС – ГУР

Российские оккупанты постепенно покидают территорию Запорожской АЭС. Первыми выехали сотрудники Росатома, которые руководили действиями российских военных.

Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с Росатомом. Согласно полученных указаний, они должны выехать до 5 июля.

Желательно выезжать в оккупированный Крым. Уже известно, что туда отправилась начальница юридического отдела Манцурова, главный инспектор Штатский и заместитель станции по обеспечению Губарев.

Также на территории самой ЗАЭС и в Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

В ГУР отмечают, что персоналу на станции оккупанты дали указание в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину.

По информации разведки, возле четырех из шести энергоблоков ЗАЭС российские военные разместили технику со взрывчаткой.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города иметь пятидневный набор питания и воды на случай, если оккупанты взорвут Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее Факты ICTV рассказывали, что делать в случае подрыва Россией Запорожской АЭС.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.