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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти поступово залишають територію ЗАЕС – ГУР

Окупанти поступово залишають територію ЗАЕС – ГУР
Фото: Getty Images

Російські окупанти поступово залишають територію Запорізької АЕС. Першими виїхали співробітники Росатому, які керували діями російських військових.

Про це повідомляє у Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Згідно з отриманими вказівками, вони мають виїхати до 5 липня.

Найбажаніше виїжджати до окупованого Криму. Вже відомо, що туди вирушила начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штатський і заступник станції із забезпечення Губарєв.

Також на території самої ЗАЕС та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

У ГУР наголошують, що персоналу на станції окупанти дали вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну.

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За інформацією розвідки, біля чотирьох із шести енергоблоків ЗАЕС російські військові розмістили техніку з вибухівкою.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав жителів міста мати п’ятиденний набір харчування та води на випадок, якщо окупанти підірвуть Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше Факти ICTV розповідали, що робити у випадку підриву Росією Запорізької АЕС.

АЕС, ЗАЕС, Запорізька область
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