В НАТО оценили количество российских сил, которые вовлечены в войну против Украины
Россия вовлекла в войну против Украины более 90% имеющихся военных сил. Из-за этого командование РФ не может проводить операции за пределами украинской территории.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Corriere.
— По словам Бауэра, сейчас россияне не в состоянии “заниматься чем-либо”, кроме Украины, учитывая, что 94% их сил вовлечены в боевые действия, — пишет издание.
В то же время адмирал подчеркнул, что не стоит недооценивать российские войска — “они ослаблены, но не побеждены”.
Бауэр добавил, что война в Украине требует сосредоточения всей военной мощи РФ.
— В целом мы видим, что россияне внимательно относятся к НАТО. Они не ищут конфликта с НАТО. Я думаю, это признак того, что они очень-очень заняты, — сказал адмирал.
Ранее Роб Бауэр заявлял, что действия украинского военного командования по проведению контрнаступления заслуживают на похвалу.
Также он призвал воздержаться от комментариев в духе разочарований относительно темпов продвижения ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ГУР
Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.Василий Сафьянюк