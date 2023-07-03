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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

В НАТО оценили количество российских сил, которые вовлечены в войну против Украины

Російські військові

Россия вовлекла в войну против Украины более 90% имеющихся военных сил. Из-за этого командование РФ не может проводить операции за пределами украинской территории.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Corriere.

— По словам Бауэра, сейчас россияне не в состоянии “заниматься чем-либо”, кроме Украины, учитывая, что 94% их сил вовлечены в боевые действия, — пишет издание.

В то же время адмирал подчеркнул, что не стоит недооценивать российские войска — “они ослаблены, но не побеждены”.

Бауэр добавил, что война в Украине требует сосредоточения всей военной мощи РФ.

— В целом мы видим, что россияне внимательно относятся к НАТО. Они не ищут конфликта с НАТО. Я думаю, это признак того, что они очень-очень заняты, — сказал адмирал.

Ранее Роб Бауэр заявлял, что действия украинского военного командования по проведению контрнаступления заслуживают на похвалу.

Также он призвал воздержаться от комментариев в духе разочарований относительно темпов продвижения ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 495-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: ГУР

Война в Украине, НАТО, Російська агресія
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