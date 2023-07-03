У НАТО оцінили кількість російських сил, які залучені до війни проти України
Росія залучила до війни проти України понад 90% наявних військових сил. Через це командування РФ не може проводити операції за межами української території.
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Corriere.
– За словами Бауера, нараз росіяни не в змозі “займатися чим-небудь”, окрім України, враховуючи, що 94% їхніх сил залучені до бойових дій, – пише видання.
Водночас адмірал наголосив, що не варто недооцінювати російські війська — “вони ослаблені, але не переможені”.
Бауер додав, що війна в Україні вимагає зосередження усієї військової потужності РФ.
– Загалом ми бачимо, що росіяни уважно ставляться до НАТО. Вони не шукають конфлікту з НАТО. Я думаю, це ознака того, що вони дуже-дуже зайняті, – сказав адмірал.
Раніше Роб Бауер заявляв, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу.
Також він закликав утриматися від коментарів у дусі розчарувань щодо темпів просування ЗСУ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ГУР
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк