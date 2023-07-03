У НАТО оцінили кількість російських сил, які залучені до війни проти України

Росія залучила до війни проти України понад 90% наявних військових сил. Через це командування РФ не може проводити операції за межами української території.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Corriere.

– За словами Бауера, нараз росіяни не в змозі “займатися чим-небудь”, окрім України, враховуючи, що 94% їхніх сил залучені до бойових дій, – пише видання.

Водночас адмірал наголосив, що не варто недооцінювати російські війська — “вони ослаблені, але не переможені”.

Бауер додав, що війна в Україні вимагає зосередження усієї військової потужності РФ.

– Загалом ми бачимо, що росіяни уважно ставляться до НАТО. Вони не шукають конфлікту з НАТО. Я думаю, це ознака того, що вони дуже-дуже зайняті, – сказав адмірал.

Раніше Роб Бауер заявляв, що дії українського військового командування щодо проведення контрнаступу заслуговують на похвалу.

Також він закликав утриматися від коментарів у дусі розчарувань щодо темпів просування ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР