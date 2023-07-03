Контрнаступление — это всегда тяжелая операция. Действия ВСУ заслуживают похвалы — чиновник НАТО

Глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр убежден, что действия украинского военного командования по проведению контрнаступления заслуживают похвалы.

Он также призвал воздержаться от комментариев в духе разочарований насчет темпов продвижения украинских войск.

— Это — реальная война, и люди гибнут каждый день. Трудно, когда ты там находишься и видишь, как гибнут твои коллеги и друзья, трудно быть под обстрелом такой интенсивности. Это всегда трудно, и мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что для них это очень трудное время, — сказал он.

Он добавил, что не надо упрекать Украину в том, что “они должны продвигаться быстрее” или “мы разочарованы, что они не продвигаются быстро”.

— Такие операции чрезвычайно тяжелые, и я думаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы. Я думаю, что по хорошим причинам в некоторых местах они осторожны, потому что вы можете сжечь много сил, если вы пойдете напрямую, и вам нужно найти слабые места, лучшие позиции, чтобы попытаться прорваться, — добавил Бауэр.

По его словам, контрнаступление — это всегда тяжелая операция, и непосредственно в Украине находится 90% личного состава российской армии. Он добавил, что в Украине, кроме личного состава россиян, есть значительные заградительные препятствия — иногда это несколько километров, иногда это 30 км глубиной и минные поля.

Он напомнил, что в Нормандии во Второй мировой войне союзникам понадобилось до девяти недель, чтобы прорваться через оборонительные заграждения немцев.

— Но мы видим героическую битву украинцев. Я думаю, что моральный компонент в войне, — это мы знаем из прошлого и видим это в Украине, — чрезвычайно важен: украинцы знают, за что они сражаются, россияне не имеют малейшего представления. Эту разницу вы можете видеть на поле боя, когда речь идет о боевом духе, когда речь идет об изобретательности и о воле к бою, — подчеркнул он.

Бауэр считает, что если Украина проиграет эту войну, это будет началом еще большей нестабильности. Он напомнил, что Россия хочет вернуться назад к границам 1997 года, что включает три балтийских государства, Польшу, Словакию, Венгрию, Словению и Болгарию. Он подчеркнул, что это неприемлемо.

Поэтому, по его словам, следует понимать, что эта война не только об Украине, а о гораздо большем, и следует продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это будет нужно, чтобы не позволить россиянам победить.

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