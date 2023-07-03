Пошкоджено житловий будинок: Суми атакували безпілотники
Зранку 3 липня у Сумах ще до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Цю інформацію підтвердив мер міста Олександр Лисенко.
– Зберігаємо спокій! Знаходимося в укриттях! Працює ППО! – написав він у Telegram.
Суспільне повідомляє, що внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.
Нагадаємо, що 1 травня у Сумському районі зранку було чутно вибухи.
А сьогодні вночі, 3 липня, під час повітряної тривоги на території Хмельницької області Сили протиповітряної оборони знищили ударні дрони типу Shahed.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Артилерія завдає найбільше втрат ворогу у цій війні – майже 90%. Міномети, гармати та реактивні системи залпового вогню нищать російських загарбників на всіх ділянках фронту. І якщо про постачання стволів різних калібрів та боєприпасів до них дбають наші міжнародні партнери, то ремонтом і обслуговуванням техніки кожен підрозділ займається самостійно.Василь Саф’янюк