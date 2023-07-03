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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пошкоджено житловий будинок: Суми атакували безпілотники

Вибух
Фото: Depositphotos

Зранку 3 липня у Сумах ще до оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Цю інформацію підтвердив мер міста Олександр Лисенко.

– Зберігаємо спокій! Знаходимося в укриттях! Працює ППО! – написав він у Telegram.

Суспільне повідомляє, що внаслідок атаки безпілотниками у центрі Сум пошкоджено житловий будинок.

Вибухи у Сумському районі 3 липня 2023 року – що відомо про вибухи у Сумському районі

Нагадаємо, що 1 травня у Сумському районі зранку було чутно вибухи.

А сьогодні вночі, 3 липня, під час повітряної тривоги на території Хмельницької області Сили протиповітряної оборони знищили ударні дрони типу Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 495-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Суми
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