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Илья Нежигай, редактор ленты

МАГАТЭ запросило доступ на ЗАЭС, чтобы подтвердить отсутствие на месте мин или взрывчатки

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине, в последние дни и недели осматривали отдельные части объекта, включая некоторые участки периметра большого пруда-охладителя, а также проводили регулярные обходы территории объекта, но пока не заметили никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ.

Об этом в среду, 5 июля, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

По его словам, эксперты агентства запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на площадке. В частности, был запрошен доступ на крыши реакторных блоков № 3 и № 4, а также к частям турбинных залов и некоторым частям системы охлаждения станции.

Генеральный директор Гросси подчеркнул важность проверки группой МАГАТЭ всех частей ЗАЭС для контроля полного соблюдения пяти основных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции во время текущего военного конфликта.

— В условиях роста военной напряженности и активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны иметь возможность проверить факты на месте. Их независимый и объективный отчет поможет прояснить текущую ситуацию на площадке, что крайне важно в такой момент, когда есть неподтвержденные заявления и встречные обвинения, — сказал генеральный директор Гросси.

Также гендиректор агентства добавил, что сейчас “нельзя расслабляться“, а также он пообещал в будущем регулярно информировать о ситуации на станции.

Как указывалось ранее, МАГАТЭ известно о сообщениях, что на территории и вокруг ЗАЭС были установлены мины и другие взрывчатые вещества.

Пять основных принципов защиты ЗАЭС, которые генеральный директор Гросси озвучил 30 мая на Совете Безопасности ООН, гласят, что не должно быть нападений с территории или на территорию станции и что она не должна использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелых вооружений — реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, а также танков.

Генеральный директор Гросси сказал, что группа МАГАТЭ не сообщала о каких-либо недавних обстрелах или взрывах, и добавил, что военное присутствие оккупантов на ЗАЭС осталось неизменным.

Отдельно группа МАГАТЭ сообщила, что единственная оставшаяся основная внешняя линия электропередачи напряжением 750 кВ была вновь подключена к ЗАЭС вчера днем, примерно через 12 часов после того, как была внезапно отключена, в результате чего станция стала зависеть от резервных источников питания.

Напомним, по мнению аналитиков из Института изучения войны (ISW), Россия, вероятно, сосредоточена на обвинении Украины в безответственных действиях вокруг ЗАЭС, включая создание условий для возможной атаки под фальшивым флагом.

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Война в Украине, ЗАЕС, МАГАТЕ, Російська агресія
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