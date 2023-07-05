МАГАТЕ дало запит на доступ до ЗАЕС, щоб підтвердити відсутність на місці мін або вибухівки

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Україні, останніми днями та тижнями оглядали окремі частини об’єкта, включно з деякими ділянками периметра великого ставу-охолоджувача, а також проводили регулярні обходи території об’єкта, але поки що не помітили жодних видимих ознак мін або вибухових речовин.

Про це в середу, 5 липня, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

За його словами, експерти агентства дали запит на додатковий доступ, необхідний для підтвердження відсутності мін або вибухових речовин на майданчику. Зокрема, було подано запит на доступ до дахів реакторних блоків № 3 і № 4, а також до частин турбінних залів і деяких частин системи охолодження станції.

Генеральний директор Гроссі наголосив на важливості перевірки групою МАГАТЕ всіх частин ЗАЕС для контролю повного дотримання п’яти основних принципів захисту найбільшої в Європі атомної електростанції під час поточного воєнного конфлікту.

– В умовах зростання військової напруженості та активності в регіоні, де розташована ця велика атомна електростанція, наші експерти повинні мати можливість перевірити факти на місці. Їхній незалежний і об’єктивний звіт допоможе прояснити поточну ситуацію на майданчику, що вкрай важливо в такий момент, коли є непідтверджені заяви і зустрічні звинувачення, – сказав генеральний директор Гроссі.

Також гендиректор агентства додав, що зараз “не можна розслаблятися“, а також він пообіцяв у майбутньому регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Як зазначалося раніше, МАГАТЕ відомо про повідомлення, що на території та навколо ЗАЕС було встановлено міни та інші вибухові речовини.

П’ять основних принципів захисту ЗАЕС, які генеральний директор Гроссі оголосив 30 травня в Раді Безпеки ООН, свідчать, що не повинно бути нападів з території або на територію станції і що вона не повинна використовуватися як сховище або база для важких озброєнь – реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків.

Генеральний директор Гроссі сказав, що група МАГАТЕ не повідомляла про будь-які нещодавні обстріли або вибухи, і додав, що військова присутність окупантів на ЗАЕС залишилася незмінною.

Окремо група МАГАТЕ повідомила, що єдину основну зовнішню лінію електропередачі напругою 750 кВ, яка залишилася, було знову під’єднано до ЗАЕС учора вдень, приблизно через 12 годин після того, як її було раптово від’єднано, унаслідок чого станція почала залежати від резервних джерел живлення.

Нагадаємо, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), Росія, ймовірно, зосереджена на звинуваченні України в безвідповідальних діях навколо ЗАЕС, включно зі створенням умов для можливої атаки під фальшивим прапором.

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