Как будут оповещать об аварии на ЗАЭС и какие территории могут эвакуировать

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что жители прилегающих к Запорожской АЭС территорий могут эвакуироваться абсолютно бесплатно.

Какие конкретно территории могут эвакуироваться — в материале.

Как сообщили Фактам ICTV в Минреинтеграции, речь идет о населенных пунктах, указанных в Перечне территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированных Российской Федерацией.

Рассчитывать на бесплатную эвакуацию, статус ВПЛ и помощь от государства могут те, кто находится на территориях, перечисленных в списке, которые не имеют Даты прекращения возможности боевых действий.

Сейчас принудительной эвакуации из-за вероятности аварии на Запорожской АЭС нет, соответственно, нет конкретно определенных территорий, которые нужно оставить из-за потенциальной угрозы.

Как сообщили в Запорожской районной государственной администрации, в случае угрозы возникновения или возникновения аварии на Запорожской АЭС будет проводиться обязательная общая эвакуация населения в радиусе 50 км.

Указано, что в случае радиационной аварии оповещение о начале эвакуации на территории района будет осуществляться через проводное радиовещание, радио FM по программе УР-1 и с помощью трех каналов центрального телевидения: Первый национальный, 1+1, НТН, а также местных телекомпаний Запорожье и ТВ-5.

Кроме того, к оповещению населения будут привлекаются транспортные средства пожарной службы и полиции, оборудованные сигнально-громкоговорящими устройствами, частный транспорт с включенным клаксоном, церкви — колоколами (на сполох), и предприятия, на которых размещены системы оповещения.

Ранее мы рассказывали, что делать, если взорвется Запорожская АЭС.

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