Як сповіщатимуть про аварію на ЗАЕС і які території можуть евакуювати

Віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що жителі прилеглих до Запорізької АЕС територій можуть евакуюватися абсолютно безкоштовно.

Які конкретно території можуть евакуюватись – у матеріалі.

Як повідомили Фактам ICTV у Мінреінтеграції, йдеться про населені пункти, які зазначені у Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Розраховувати на безкоштовну евакуацію, статус ВПО і допомогу від держави можуть ті, хто перебуває на територіях, перерахованих у списку, які не мають Дати припинення можливості бойових дій.

Наразі примусової евакуації через ймовірність аварії на Запорізькій АЕС немає, відповідно, немає конкретно визначених територій, які потрібно залишити через потенційну загрозу.

Як повідомили у Запорізькій районній державній адміністрації, у разі загрози виникнення або виникнення аварії на Запорізькій АЕС буде проводитись обов’язкова загальна евакуація населення у радіусі 50 км.

Зазначено, що у випадку радіаційної аварії оповіщення про початок евакуації на території району буде здійснюватися через провідне радіомовлення, радіо FM по програмі УР-1 та за допомогою трьох каналів центрального телебачення: Перший національний, 1+1, НТН, а також місцевих телекомпаній Запоріжжя та ТВ-5.

Окрім того, до сповіщення населення будуть залучатися транспортні засоби пожежної служби та поліції, обладнані сигнально-гучномовними пристроями, приватний транспорт із включеним клаксоном, церкви – дзвонами (на сполох), та підприємства, на яких розміщені системи оповіщення.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо вибухне Запорізька АЕС.

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