Подрыв пруда-охладителя является менее критическим вариантом: работник ЗАЭС об активности РФ на станции

После сообщений украинской власти и военных о подготовке со стороны российских оккупантов провокации на Запорожской атомной электростанции ситуация вокруг ЗАЭС обострилась. Минздрав Украины обнародовал памятку по безопасности, а в комментариях журналистам медики и радиобиологи рассказывают, как действовать в случае аварии на ядерном объекте.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно предупреждал о возможности теракта на Запорожской АЭС, а также призвал мир действовать более решительно, чем западные государства реагировали на подрыв Россией Каховской плотины.

Что сегодня известно о событиях вокруг ЗАЭС и что делают оккупанты на станции — в комментарии Суспільному на условиях анонимности рассказал сотрудник, который до сих пор работает на ЗАЭС.

По словам сотрудника, станция не работает, а пять блоков ЗАЭС находится в холодном состоянии. В то же время блок №5 имеет горячее состояние, несмотря на требования украинского регулятора Энергоатом.

В то же время оккупационные войска РФ увеличивают свое присутствие на станции, а на кровлях зданий и по периметру станции устанавливают огневые позиции.

— Все еще продолжается их работа по укреплению и признаков того, что они собираются отсюда уходить, пока нет, — говорит сотрудник ЗАЭС.

По его словам, раньше оккупанты были не так активны.

— Сначала они рыли окопы вокруг промплощадки, ближе к городу. Я, как человек не военный, думаю, это было скорее для того, чтобы чем-то их занимать. Сейчас они делают это более технологично — устанавливают огневые точки внутри помещений станции и такое впечатление, будто они собрались там воевать. Но возможно, это также связано с тем, что им нечем заняться, — говорит он.

При этом помешать россиянам организовать диверсию никто не может, утверждает сотрудник Запорожской АЭС.

Неназванный работник станции говорит, что хоть из-за охлажденных блоков риск выброса радионуклидов, которые могли бы загрязнять территорию, уменьшился, но при желании оккупанты могут “наделать много вреда”.

— Целью может быть вывод из строя станции как экономического объекта. Они это могут сделать быстро, повредив генератор или турбину и ЗАЭС перестанет работать на долгое время. Это один из наиболее вероятных сценариев, который может случиться при отходе российских войск, — говорит он.

Кроме того, по его словам, россияне могут взорвать дамбу пруда-охладителя, что работник ЗАЭС называет “менее критическим вариантом”.

— Сейчас все следят за его уровнем, потому что это источник охлаждения неработающих блоков, реакторов и бассейнов с отработанным топливом. Но это сценарий растянутый во времени, поэтому менее критичный, — сказал он.

Во-вторых, оккупанты могут взорвать машинные залы, где есть их машины, которые скорее всего со взрывчаткой.

В-третьих, если оккупанты действительно будут иметь целью сделать радиационную аварию, то это можно сделать утечкой теплоносителя ядерного реактора.

— Это уже надо внутри возле реактора взрывать и нарушать целостность оборудования. Прибегнут ли они к такому? Не знаю. Но в реакторных залах их нет, — говорит сотрудник ЗАЭС.

Специалист, работающий на станции, считает, что сейчас риски для населения сейчас минимальны, хотя и признает, что такой должны заниматься лица, прогнозирующие радиационные инциденты. Свою позицию он аргументирует тем, что блоки ЗАЭС пока не работают и не производят радиоактивные вещества, а потому наиболее летучие опасные радиоизотопы уже распались.

— Конечно, есть долгоживущие радионуклиды, но чтобы их выбросить в окружающую среду, должно быть довольно существенное разрушение и серия взрывов, что сначала повредит реактор, а затем разбросает радионуклиды, — говорит он.

Что касается охладителя, то работник ЗАЭС указывает, что между Каховским водохранилищем и прудом-охладителем есть дамба, но водохранилище обмелело.

— Уровень в нашем охладителе всегда был выше, чем в водохранилище, но не значительно. Соответственно на дамбу было давление воды с двух сторон и вода не так сильно шла. То есть были контролируемые сбросы воды из пруда в водохранилище и наоборот — пруд подпитывали из водохранилища свежей водой. Сейчас водохранилища нет и подпитывать пруд мы не можем, но если россияне взорвут дамбу, вода стечет в пустое водохранилище. То есть мы останемся без пруда и пока дамбу не отремонтируем, наполнить его не сможем. Косвенно это приведет к тому, что наши блочные трансформаторы потеряют воду для охлаждения и мы будем вынуждены их отключить, или они сгорят. Тогда придется отключить нашу основную линию электропитания, — объясняет он.

Также работник ЗАЭС говорит, что на станции до сих пор находятся работники Росатома, поскольку много украинского персонала покинули АЭС.

— Кто смог — выехал из города, и поэтому есть огромный дефицит персонала. Большое количество — люди с российских станций. Они приезжали волнами. Уже приехала четвертая, а самые первые, прибывшие в январе, отработали полгода и уехали домой. Мне кажется, это плановая ротация и вместо них приедут новые, — говорит работник.

Также украинский неназванный сотрудник АЭС говорит, что также видел и представителей МАГАТЭ на станции.

— У них ротация обычно раз в месяц, если нет затягивания ротации с точки зрения пропуска. Они заезжают через Васильевку, а россияне настаивают, что они не могут обеспечить там безопасность и отказывают в проезде. Гросси уже дважды приезжал и основная причина его приезда, по моему мнению, это то, что он просто должен одних людей забрать, а других привезти, — говорит он.

По мнению работника ЗАЭС, представители МАГАТЭ на станции являются теми людьми, которые могут транслировать информацию в мир о том, что происходит на станции, поскольку других в ООН слушать не будут.

— На них невозможно влиять прямо и говорить, что им говорить. Другое дело — они на станции как заложники. У них ограничены доступ и маршруты передвижения. Информацию им предоставляет российская сторона и она же формирует мнения о положении вещей. Все свои планы они обсуждают с руководством станции, а на этих совещаниях присутствует ФСБ, — говорит работник ЗАЭС.

Работник ЗАЭС говорит, что станция была заминирована с первых недель оккупации, поэтому объяснить, почему именно усилились панические настроения сказать не может.

— Возможно, это для того, чтобы привлекать внимание к ЗАЭС, особенно, когда идет работа по освобождению юга Украины. Возможно, после подрыва Каховской ГЭС никто не знает, чего ожидать, — говорит он.

При этом он указывает, что “поведение россиян не изменилось”. Оккупанты живут в технических помещениях станции и хранят здесь немало оружия. А вражеская техника то появляется, то исчезает.

— Много грузовиков и что в них — неизвестно. Риск подрыва чего-то на станции существовал с момента захвата. Однако с точки зрения угрозы среде сейчас риски даже ниже, потому что станция не работает. А повредить станцию они могли что год назад, что сейчас, — говорит сотрудник ЗАЭС.

В то же время остается непонятным, как поведение осталось таким же, если перед этим говорил, что их активность в последнее время повысилась.

Источник : Суспільне

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