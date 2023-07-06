Підрив ставка-охолоджувача є менш критичним варіантом: працівник ЗАЕС про активність РФ на станції

Після повідомлень української влади та військових про підготовку з боку російських окупантів провокації на Запорізькій атомній електростанції ситуація навколо ЗАЕС загострилась. МОЗ України оприлюднив пам’ятку з безпеки, а у коментарях журналістам медики та радіобіологи розповідають, як діяти в разі аварії на ядерному об’єкті.

Український президент Володимир Зеленський неодноразово попереджав про можливість теракту на Запорізькій АЕС, а також закликав світ діяти більш рішучо, ніж західні держави реагували на підрив Росією Каховської греблі.

Що сьогодні відомо про події навколо ЗАЕС та що роблять окупанти на станції — у коментарі Суспільному на умовах анонімності розповів співробітник, який досі працює на ЗАЕС.

За словами співробітника, станція не працює, а п’ять блоків ЗАЕС перебуває в холодному стані. Водночас блок №5 має гарячий стан, попри вимоги українського регулятора Енергоатома.

Водночас окупаційні війська РФ збільшують свою присутність на станції, а на покрівлях будівель та по периметру станції встановлюють вогневі позиції.

– Все ще триває їхня робота з укріплення й ознак того, що вони збираються звідси іти, поки що немає, – каже співробітник ЗАЕС.

За його словами, раніше окупанти були не такі активні.

– Спочатку вони рили окопи навколо проммайданчика, ближче до міста. Я, як людина не військова, думаю, це було швидше для того, щоб чимось їх займати. Зараз вони роблять це більш технологічно — встановлюють вогневі точки всередині приміщень станції й таке враження, ніби вони зібралися там воювати. Але можливо, це також повʼязано з тим, що їм немає чим зайнятися, – каже він.

При цьому завадити росіянам організувати диверсію ніхто не може, стверджує співробітник Запорізької АЕС.

Неназваний працівник станції каже, що хоч через охолоджені блоки ризик викиду радіонуклідів, які б могли забруднювати територію, зменшився, але при бажанні окупанти можуть “наробити багато шкоди”.

– Ціллю може бути виведення з ладу станції як економічного обʼєкта. Вони це можуть зробити швидко, пошкодивши генератор чи турбіну і ЗАЕС перестане працювати на довгий час. Це один з найбільш вірогідних сценаріїв, який може трапитися при відході російських військ, – каже він.

Крім того, за його словами, росіяни можуть підірвати дамбу ставка-охолоджувача, що працівник ЗАЕС називає “менш критичним варіантом”.

– Зараз усі слідкують за його рівнем, бо це джерело охолодження непрацюючих блоків, реакторів і басейнів з відпрацьованим паливом. Але це сценарій розтягнутий в часі, тому менш критичний, – сказав він.

По-друге, окупанти можуть підірвати машинні зали, де є їхні автівки, які швидше за все з вибухівкою.

По-третє, якщо окупанти дійсно матимуть за мету зробити радіаційну аварію, то це можна зробити витоком теплоносія ядерного реактора.

– Це вже треба всередині біля реактора підривати й порушувати цілісність обладнання. Чи вдадуться вони до такого? Не знаю. Але в реакторних залах їх немає, – каже співробітник ЗАЕС.

Фахівець, який працює на станції, вважає, що зараз ризики для населення зараз мінімальні, хоч і визнає, що такою мають займатись особи, що прогнозують радіаційні інциденти. Свою позицію він аргументує тим, що блоки ЗАЕС наразі не працюють і не виробляють радіоактивні речовини, а тому найбільш летючі небезпечні радіоізотопи вже розпалися.

– Звичайно, є довгоживучі радіонукліди, але щоб їх викинути у навколишнє середовище, має бути доволі суттєве руйнування і серія вибухів, що спершу пошкодить реактор, а потім розкидає радіонукліди, – каже він.

Щодо охолоджувача, то працівник ЗАЕС вказує, що між Каховським водосховищем і ставком-охолоджувачем є дамба, але водосховище обміліло.

– Рівень в нашому охолоджувачі завжди був вищим, ніж у водосховищі, але не значно. Відповідно на дамбу був тиск води з двох боків і вода не так сильно йшла. Тобто були контрольовані скиди води зі ставка у водосховище і навпаки — ставок підживлювали з водосховища свіжою водою. Зараз водосховища нема і підживлювати ставок ми не можемо, але якщо росіяни підірвуть дамбу, вода стече у пусте водосховище. Тобто ми залишимося без ставка і поки дамбу не відремонтуємо, наповнити його не зможемо. Опосередковано це призведе до того, що наші блочні трансформатори втратять воду для охолодження і ми будемо змушені їх відключити, або вони згорять. Тоді муситимемо відключити нашу основну лінію електроживлення, – пояснює він.

Також працівник ЗАЕС каже, що на станції досі перебувають працівники Росатому, оскільки багато українського персоналу залишили АЕС.

– Хто зміг — виїхав з міста, і тому є шалений дефіцит персоналу. Велика кількість — люди з російських станцій. Вони приїжджали хвилями. Вже приїхала четверта, а найперші, що прибули в січні, відпрацювали пів року і поїхали додому. Мені здається, це планова ротація і замість них приїдуть нові, – каже працівник.

Також український неназваний співробітник АЕС каже, що також бачив і представників МАГАТЕ на станції.

– У них ротація зазвичай раз на місяць, якщо немає затягування ротації з точки зору пропуску. Вони заїжджають через Василівку, а росіяни наполягають, що вони не можуть забезпечити там безпеку і відмовляють в проїзді. Гроссі вже двічі приїздив і основна причина його приїзду, на мою думку, це те, що він просто має одних людей забрати, а інших привезти, – каже він.

На думку працівника ЗАЕС, представники МАГАТЕ на станції є тими людьми, які можуть транслювати інформацію у світ про те, що відбувається на станції, оскільки інших в ООН слухати не будуть.

– На них неможливо впливати прямо і казати, що їм говорити. Інша справа — вони на станції як заручники. У них обмежені доступ та маршрути пересування. Інформацію їм надає російська сторона і вона ж формує думки про стан речей. Всі свої плани вони обговорюють з керівництвом станції, а на цих нарадах присутнє ФСБ, – каже працівник ЗАЕС.

Працівник ЗАЕС каже, що станція була замінована з перших тижнів окупації, тому пояснити, чому саме посилились панічні настрої сказати не може.

– Можливо, це для того, щоб привертати увагу до ЗАЕС, особливо, коли йде робота зі звільнення півдня України. Можливо, після підриву Каховської ГЕС ніхто не знає, чого очікувати, – каже він.

При цьому він вказує, що “поведінка росіян не змінилася”. Окупанти живуть в технічних приміщеннях станції та зберігають тут чимало зброї. А ворожа техніка то з’являється, то зникає.

– Багато вантажівок і що в них — невідомо. Ризик підриву чогось на станції існував з моменту захоплення. Однак з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює. А пошкодити станцію вони могли що рік назад, що зараз, – каже співробітник ЗАЕС.

Водночас залишається незрозумілим, як поведінка залишилась такою ж, якщо перед цим казав, що їх активність останнім часом підвищилась.

Джерело : Суспільне

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