РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии

Для сдерживания украинского контрнаступления Россия стянула военные подразделения из самых отдаленных территорий, сообщают в разведке Минобороны Великобритании.

В частности, по ее данным, в Запорожской области сейчас находится 58 общевойсковая армия, которая обычно обеспечивает безопасность нестабильного Кавказского региона РФ.

В то же время в районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживают 5 общевойсковая армия и морская пехота, которые базируются за 7 тыс. км и использовались Россией для противодействия Китаю.

Что касается Бахмута, здесь страна-агрессор сконцентрировала преимущественно воздушно-десантные силы, “которые дислоцируются на западе РФ и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО”.

В британской разведке говорят, что такое распределение сил свидетельствует о том, что война против Украины “сместила устоявшуюся национальную стратегию России”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 06 July 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Njwue3Yt57 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/omJxOMWLmb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 6, 2023

На днях в британской разведке сообщили, что в течение последних недель российские оккупационные войска усовершенствовали тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге страны.

Для этого они очень плотно минируют поля противотанковыми минами.

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