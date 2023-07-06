Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии

російські російський військовий
Фото: Getty Images

Для сдерживания украинского контрнаступления Россия стянула военные подразделения из самых отдаленных территорий, сообщают в разведке Минобороны Великобритании.

В частности, по ее данным, в Запорожской области сейчас находится 58 общевойсковая армия, которая обычно обеспечивает безопасность нестабильного Кавказского региона РФ.

В то же время в районе Великой Новоселки Донецкой области позиции удерживают 5 общевойсковая армия и морская пехота, которые базируются за 7 тыс. км и использовались Россией для противодействия Китаю.

Что касается Бахмута, здесь страна-агрессор сконцентрировала преимущественно воздушно-десантные силы, “которые дислоцируются на западе РФ и действуют как элитные силы быстрого реагирования на случай напряженности в отношениях с НАТО”.

В британской разведке говорят, что такое распределение сил свидетельствует о том, что война против Украины “сместила устоявшуюся национальную стратегию России”.

На днях в британской разведке сообщили, что в течение последних недель российские оккупационные войска усовершенствовали тактику, направленную на замедление украинских бронетанковых контрнаступательных операций на юге страны.

Для этого они очень плотно минируют поля противотанковыми минами.

Читайте также
Продвижение на южных и северных окраинах: Генштаб сообщил об успехах ВСУ возле Бахмута
Бої на фронті

Армия России, Война в Украине, Великобритания, ВСУ, контрнаступ, Разведка, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Многое из того, что делают США для Украины, приходится держать в тайне – Newsweek
Володимир Зеленський і Джо Байден
Месяц от теракта. Как подрыв оккупантами Каховской ГЭС повлиял на работу ЗАЭС
ЗАЕС
Калибры сначала летели на Киев, а потом изменили траекторию – Игнат об ударе по Львову
калібри Львів
На крыше IV энергоблока Запорожской АЭС появились неизвестные объекты — спутниковые снимки
російський військовий на ЗАЕСросійський військовий на ЗАЕС
В Офисе президента показали первые кадры после ракетного удара во Львове
Обстріл Львова 6 липня 2023
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (05.07.2023)
РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (05.07.2023)
РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (05.07.2023)
РФ задействовала для сдерживания контрнаступления ВСУ военных из всех регионов — разведка Британии
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь