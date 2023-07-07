У нас менш як 10 місяців: Буданов прокоментував контрнаступ ЗСУ
Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що успіх контрнаступу Сил оборони України буде, але пізніше.
Про це він повідомив у коментарі агентству Reuters.
За його словами, контрнаступ ЗСУ продовжується.
– Загалом, скажімо так, йде. Успіх буде, але пізніше, — заявив очільник ГУР Буданов.
Він нагадав історію, як росіяни понад 10 місяців намагалися взяти Бахмут.
– Росіяни атакували його понад 10 місяців. Наше завдання трохи більше за Бахмут, але у нас трохи менше як 10 місяців часу, — сказав Кирило Буданов.
У розвідці Міноборони Великої Британії наголосили, що для стримування нашого контрнаступу Росія стягнула підрозділи з найвіддаленіших територій.
Також у Генштабі повідомили, що ЗСУ наступають та закріплюються в районі Кліщіївки під Бахмутом.