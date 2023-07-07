Угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не исчезла — Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза совершения российскими военными взрыва на Запорожской АЭС не исчезла. И так будет пока оккупанты будут находиться на территории станции.
Сейчас уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС немного снизился. Но о полном устранении рисков на атомной станции речь не идет. Важно, чтобы российские оккупанты полностью покинули ЗАЭС.
— Пока станция занята российскими войсками, это может повториться в любой момент, если они захотят, — отметил Кирилл Буданов.
Ранее аналитики американского Института изучения войны также заявили, что Украина и Россия значительно ослабили свою риторику относительно возможного взрыва на Запорожской атомной электростанции.
4 июля в Генштабе ВСУ сообщили о возможной подготовке Россией взрыва на территории Запорожской атомной электростанции в ближайшее время.
Так, на крышах третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.
После этих заявлений в МАГАТЭ захотели посетить станцию и проверить информацию, однако российские военные не допустили экспертов.