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Угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не исчезла — Буданов

Запорізька АЕС
Фото: Факти ICTV

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза совершения российскими военными взрыва на Запорожской АЭС не исчезла. И так будет пока оккупанты будут находиться на территории станции.

Сейчас уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС немного снизился. Но о полном устранении рисков на атомной станции речь не идет. Важно, чтобы российские оккупанты полностью покинули ЗАЭС.

— Пока станция занята российскими войсками, это может повториться в любой момент, если они захотят, — отметил Кирилл Буданов.

Ранее аналитики американского Института изучения войны также заявили, что Украина и Россия значительно ослабили свою риторику относительно возможного взрыва на Запорожской атомной электростанции.

4 июля в Генштабе ВСУ сообщили о возможной подготовке Россией взрыва на территории Запорожской атомной электростанции в ближайшее время.

Так, на крышах третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

После этих заявлений в МАГАТЭ захотели посетить станцию и проверить информацию, однако российские военные не допустили экспертов.

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Источник: ГУР
ЗАЕС, Запорожская область, Кирилл Буданов
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