Игнат объяснил, чем Украине помогут дальнобойные ракеты SCALP
Украина сможет наносить более мощные удары по объектам противника, если получит дальнобойные ракеты SCALP.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что SCALP является аналогом крылатых ракет Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании.
— Если такие ракеты, как SCALP, а возможно, позже, еще и ракеты Taurus, которые тоже являются аналогом Storm Shadow, появятся у нас в достаточном количестве, то мы сможем наносить более мощные удары по противнику. Надеюсь, что дальнобойного высокоточного оружия у нас будет становиться все больше, особенно по результатам саммита НАТО в Вильнюсе, — отметил Игнат.
Ранее в СМИ появилась информация, что Франция уже начала поставки ракет SCALP в Украину.
Отмечается, что ракеты будут интегрированы на незападные военные самолеты. Киев пообещал Парижу не применять это оружие по территории России.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк