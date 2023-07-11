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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ігнат пояснив, чим Україні допоможуть далекобійні ракети SCALP

Юрій Ігнат

Україна зможе завдавати більш потужних ударів по об’єктах противника, якщо отримає далекобійні ракети SCALP.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що SCALP є аналогом крилатих ракет Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії.

– Якщо такі ракети, як SCALP, а можливо, пізніше, ще й ракети Taurus, які теж є аналогом Storm Shadow, з’являться у нас у достатній кількості, то ми зможемо завдавати більш потужних ударів по противнику. Сподіваюся, що далекобійної високоточної зброї у нас ставатиме дедалі більше, особливо за результатами саміту НАТО у Вільнюсі, – зауважив Ігнат.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Франція вже розпочала постачання ракет SCALP в Україну.

Зазначається, що ракети будуть інтегровані на незахідні військові літаки. Київ пообіцяв Парижу не застосовувати цю зброю по території Росії.

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Джерело: Еспресо
Війна в Україні, Російська агресія, Юрій Ігнат
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