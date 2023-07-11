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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Слідом за Бердянськом: у Токмаку пролунали вибухи

Токмак - вибухи

Удень 11 липня у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області пролунали вибухи.

Про це повідомили у Telegram-каналах. Місцеві жителі опублікували фото диму, який здіймається вгору.

Офіційно інформацію про вибухи у Токмаку не коментували.

Також вибухи лунали у Бердянську Запорізької області.

Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук оприлюднив фото Бердянської коси. На знімках можна побачити, як люди на пляжі споглядають дим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Російська агресія
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