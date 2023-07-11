Слідом за Бердянськом: у Токмаку пролунали вибухи
Удень 11 липня у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області пролунали вибухи.
Про це повідомили у Telegram-каналах. Місцеві жителі опублікували фото диму, який здіймається вгору.
Офіційно інформацію про вибухи у Токмаку не коментували.
Також вибухи лунали у Бердянську Запорізької області.
Очільник Одеської ОВА Сергій Братчук оприлюднив фото Бердянської коси. На знімках можна побачити, як люди на пляжі споглядають дим.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк