Взрывы в Керчи: Киричевский предположил, что это могло быть

В Крыму прогремела серия взрывов днем 9 июля, после чего российская сторона заявила о якобы сбитой крылатой ракете в районе Керчи. Движение по мосту через Керченский пролив (Крымскому мосту) временно остановили на обе стороны из-за атаки.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский объяснил, могли ли ракетами Storm Shadow, которые имеют на вооружении Вооруженные силы Украины, попытаться нанести удары по Крымскому мосту.

По его мнению, российские силы противовоздушной обороны могли увидеть на локаторах крылатую ракету, однако на самом деле это могли быть американские беспилотники, которые используют как приманку для ПВО, типа ADM-160 MALD.

Сейчас смотрят

Киричевский отметил, что Storm Shadow преимущественно используют для комбинированных ракетных ударов. Он отметил, что невозможно сейчас установить, чем пытались ударить по Крымскому мосту.

Однако он предполагает, что ВСУ могут повредить какую-то из частей моста через Керченский пролив, если будут иметь соответствующие намерения. Он предлагает украинцам заварить чай и дождаться точных результатов, а не провидений россиян.

Источник: Radio NV

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.