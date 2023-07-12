Танки Leopard, поврежденные в Украине, будут ремонтировать в Германии и, вероятно, в Литве – Минобороны ФРГ
Предоставленные Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6, которые получат повреждения в боях в Украине, будут ремонтировать в Германии и, вероятно, в Литве.
Об этом заявил представитель немецкого оборонного ведомства на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передают RND, Spiegel и Deutschlandfunk.
По его словам, этот ремонт можно начать уже сейчас.
Где будут ремонтировать танки Leopard, поставленные другими партнерами, пока неизвестно.
В Минобороны Германии отметили, что переговоры по этому поводу еще продолжаются.
Напомним, власти Германии и Польши не смогли договориться по обслуживанию боевых танков Leopard, которые были переданы Украине.
В конце мая в Польше должен был открыться ремонтный центр, но стороны до сих пор не смогли прийти к согласию. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах открыть завод еще в апреле, оценив приблизительные затраты на проект в €150 млн.
Ранее мы рассказывали, что Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью €700 млн.
В новый пакет войдут две пусковые установки Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк