Танки Leopard, поврежденные в Украине, будут ремонтировать в Германии и, вероятно, в Литве – Минобороны ФРГ

Предоставленные Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6, которые получат повреждения в боях в Украине, будут ремонтировать в Германии и, вероятно, в Литве.

Об этом заявил представитель немецкого оборонного ведомства на полях саммита НАТО в Вильнюсе, передают RND, Spiegel и Deutschlandfunk.

По его словам, этот ремонт можно начать уже сейчас.

Где будут ремонтировать танки Leopard, поставленные другими партнерами, пока неизвестно.

В Минобороны Германии отметили, что переговоры по этому поводу еще продолжаются.

Напомним, власти Германии и Польши не смогли договориться по обслуживанию боевых танков Leopard, которые были переданы Украине.

В конце мая в Польше должен был открыться ремонтный центр, но стороны до сих пор не смогли прийти к согласию. Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах открыть завод еще в апреле, оценив приблизительные затраты на проект в €150 млн.

Ранее мы рассказывали, что Германия объявила о новом пакете военной помощи для Украины общей стоимостью €700 млн.

В новый пакет войдут две пусковые установки Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 основных боевых танков Leopard 1 A5 и пять Bergepanzer 2 из промышленных запасов или промышленного ремонта.

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