Танки Leopard, пошкоджені в Україні, ремонтуватимуть у Німеччині та, ймовірно, в Литві – Міноборони ФРН

Надані Україні танки Leopard 2A5 і Leopard 2A6, які зазнають пошкоджень у боях в Україні, будуть ремонтувати в Німеччині та, ймовірно, у Литві.

Про це заявив речник німецького оборонного відомства на полях саміту НАТО у Вільнюсі, передають RND, Spiegel та Deutschlandfunk.

За його словами, цей ремонт можна розпочати вже зараз.

Де будуть ремонтувати танки Leopard, поставлені іншими партнерами, поки невідомо.

У Міноборони Німеччини зазначили, що переговори щодо цього ще тривають.

Нагадаємо, влада Німеччини та Польщі не змогла домовитися щодо обслуговування бойових танків Leopard, які були передані Україні.

Наприкінці травня в Польщі мав відкритися ремонтний центр, але сторони досі не змогли дійти згоди. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про плани відкрити завод ще у квітні, оцінивши приблизні витрати на проєкт у €150 млн.

Раніше ми розповідали, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю €700 млн.

У новий пакет ввійдуть дві пускові установки Patriot, 40 бойових машин піхоти Marder, 25 основних бойових танків Leopard 1 A5 і п’ять Bergepanzer 2 із промислових запасів або промислового ремонту.

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