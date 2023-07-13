По итогам саммита были убраны все двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО — Зеленский

Саммит НАТО в Вильнюсе убрал все споры относительно будущего членства Украины в НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 12 ноября и саммита НАТО в Вильнюсе.

Видео, в котором президент сидит в поезде, он начал со слов о хорошем результате для Украины и украинских военных.

— Хорошее усиление оружием. Это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что очень важно, что впервые за время независимости был сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО.

— Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень Большой семерки. На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров по безопасности с сильнейшими, — сказал он.

Президент добавил, что за время двухдневного саммита были убраны “любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО”.

— Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова “вы равны среди равных” для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт. Равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой. И вступлением в НАТО. Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории — за забором нашего единства в Европе и — шире — в свободном мире. Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства, — сказал он!

Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена и всю Америку за то, что “глобальная свобода реально опирается на американское лидерство”.

Также президент поблагодарил и Литву за организацию этого саммита, который стал “историческим для всех нас”. Владимир Зеленский назвал этот саммит “отсчетом новой безопасности”. Отдельно украинский лидер поблагодарил за каждый украинский флаг на литовских улицах, которых было “действительно много”.

— Важно, что и Литва, и Нидерланды, и Словения, и Албания, и Исландия, и представители других стран подчеркнули, что Россия и российские военные преступники должны понести справедливое наказание за содеянное против Украины. Агрессия должна быть наказана, — сказал он.

Владимир Зеленский прокомментировал подготовку украинских пилотов к тренировкам на истребителях F-16, которые начнутся “через несколько недель”.

Президент отдельно отметил Соединенное Королевство и премьер-министра Риши Сунака, который заверил Зеленского, что на следующем саммите НАТО “должен быть сделан следующий шаг”.

Украинский лидер также поблагодарил такие государства и их лидеров, как: Франция, Германия, Италия, Канада, Австралия, Япония, Польша, Турция, Норвегия, Черногория, Греция, Румыния, Болгария, Португалия, Швеция, Нидерланды, Люксембург, Словакия, Латвия, Албания, Бельгия, Северная Македония, Финляндия и даже Венгрия.

Относительно последнего государства президент прокомментировал переговоры с венгерской делегацией, как “вполне конструктивные”, несмотря на регулярные скандалы, связанные с официальным Будапештом.

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