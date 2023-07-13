За підсумками саміту були прибрані усі двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО – Зеленський

Саміт НАТО у Вільнюсі прибрав усі суперечки щодо майбутнього членства України в НАТО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 12 листопада та саміту НАТО у Вільнюсі.

Відео, в якому президент сидить в потязі, він розпочав зі слів про хороший результат для України та українських військових.

– Хороше посилення зброєю. Це й ППО, і ракети, і бронетехніка, і артилерія, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливим є те, що вперше за час незалежності було сформовано фундамент безпеки для України на шляху до НАТО.

– Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень Великої сімки. На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обов’язкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими, – сказав він.

Президент додав, що за час дводенного саміту були прибрані “будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО”.

– Буде! Вперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова “ви рівні серед рівних” для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт. Рівні серед рівних. І ми обов’язково утвердимо цей факт нашою перемогою. Та вступом у НАТО. Колись господарі Росії дуже хотіли мати свій шлагбаум перед дверима НАТО. Ми залишили цю російську амбіцію на маргінесі європейської історії – за парканом нашої єдності у Європі та – ширше – у вільному світі. Я вдячний усім, хто зараз у Вільнюсі працював заради єдності, – сказав він!

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та всій Америці за те, що “глобальна свобода реально спирається на американське лідерство”.

Також президент подякував і Литві за організацію цього саміту, який став “історичним для всіх нас”. Володимир Зеленський назвав цей саміт “відліком нової безпеки”. Окремо український лідер подякував за кожен український прапор на литовських вулицях, яких було “справді багато”.

– Важливо, що і Литва, і Нідерланди, і Словенія, і Албанія, і Ісландія, і представники інших країн підкреслили, що Росія та російські воєнні злочинці повинні понести справедливе покарання за скоєне проти України. Агресія повинна бути покараною, – сказав він.

Володимир Зеленський прокоментував підготовку українських пілотів до тренувань на винищувачах F-16, які розпочнуться “за кілька тижнів”.

Президент окремо відзначив Сполучене Королівство і прем’єр-міністра Ріші Сунака, який запевнив Зеленського, що на наступному саміті НАТО “має бути зроблений наступний крок”.

Український лідер також подякував таким державам та їх лідерам, як: Франція, Німеччина, Італія, Канада, Австралія, Японія, Польща, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Греція, Румунія, Болгарія, Португалія, Швеція, Нідерланди, Люксембург, Словаччина, Латвія, Албанія, Бельгія, Північна Македонія, Фінляндія і навіть Угорщина.

Щодо останньої держави президент прокоментував переговори з угорською делегацією, як “цілком конструктивні”, попри регулярні скандали, пов’язані з офіційним Будапештом.

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