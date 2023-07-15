ПВК Вагнера допомагає Лукашенку в розширенні окупації Білорусі – ЦНС

Приватна військова компанія Вагнера розширює та посилює окупацію Білорусі, спираючись на підтримку білоруського самопроголошеного правителя Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє український Центр національного спротиву із посиланням на інформацію, отриману від білоруського підпільного руху.

– ПВК Вагнера розширює сферу свого впливу на території Білорусі, отримуючи повну підтримку з боку чинного автократичного режиму О. Лукашенка, – йдеться у повідомленні.

Так, ЦНС стало відомо про підтвердження прибуття в населений пункт Осиповичі Могильовської області Білорусі близько 240 осіб, 40 вантажних автомобілів та великої кількості озброєння з метою проведення тренувань та злагодження підрозділів ПВК Вагнера.

Зазначається, що місця проживання угруповання розташовані в населеному пункті Цель, що за 20 км від н. п. Осиповичі.

Перед цим білоруський моніторинговий проєкт Беларускі Гаюн повідомляв, що зранку суботи у Білорусі була помічена колона легкових і вантажних автомобілів з номерами “ДНР/ЛНР”, на яких, як повідомляється, приїхали найманці ПВК Вагнера.

Своєю чергою українські прикордонники зафіксували формування ворожих угруповань, які б могли спробувати вдертися в Україну. Також був зафіксований рух найманців ПВК.

Примітно, що Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що африканські інструктори ПВК Вагнера також прибули на полігони в Білорусь.

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