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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Маляр: ворог посилює наступ на Куп’янському напрямку, там ідуть запеклі бої

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

На Сході ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку. Там ідуть запеклі бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. 

Вона зазначала, що там ЗСУ знаходяться в обороні, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу. 

На Бахмутському напрямку ми рухаємось поступово вперед. На південному флангу довкола Бахмута щодня є просування. На північному фланзі намагаємось втримати зайняті позиції, ворог атакує. В самому Бахмуті ми обстрілюємо ворога, ворог – нас, – написала Маляр у своєму Telegram.

Також заступниця міністра розповіла, що на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші оборонці продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень.

Нагадаємо, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони противника вздовж певної лінії фронту на один кілометр.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 487-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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