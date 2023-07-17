Резніков прокоментував річну програму для України замість ПДЧ на саміті НАТО у Вільнюсі

Комплекс ухвалених рішень під час вільнюського саміту НАТО свідчить про те, що фактично розпочався транзитний період вступу України до військово-політичного блоку.

Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у колонці для видання Liga.net.

— У пункті 11 підсумкового комюніке саміту НАТО у Вільнюсі зазначено, що Україна більше не потребує Плану дій щодо членства (ПДЧ). Визнано, що наша держава досягла прогресу у взаємосумісності та стала більш політично інтегрованою до блоку, – зазначає Резніков.

Подальший прогрес буде регулярно оцінюватися міністрами іноземних справ на основі адаптованої річної національної програми.

Резніков наголосив, що генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив суть змін: замість двокрокового процесу вступу до НАТО запроваджено однокроковий.

— Багато хто чомусь вирішив, що йдеться про кальку Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО. Мовляв, нічого не змінилося. Але Комісії Україна – НАТО більше немає. Рівень взаємодії підвищено шляхом утворення Ради України – НАТО. Це означає, що є усі підстави – і за “духом”, і за “буквою” – трансформувати зміст річної програми, – додав міністр.

За його словами, адаптована річна програма, власне, і повинна дати розуміння умов, після яких може бути ухвалене рішення про вступ. Цих умов може бути 20, а може бути три.

Резніков також вважає, що Україні на шляху євроатлантичної інтеграції слід дозволити розміщення в країні іноземних військових баз. Однак для цього необхідно змінити одну з норм Конституції про недопущення розташування іноземних військових баз.

Крім того, Резніков запропонував доповнити статтю 17 про захист суверенітету і територіальної цілісності тезою про те, що Україна самостійно обирає механізми забезпечення своєї безпеки, зокрема шляхом приєднання до міжнародних договорів чи організацій.

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