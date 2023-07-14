Марта Бондаренко, редактор ленты
Марта Бондаренко, редактор ленты
Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах в Вильнюсе обращался к союзникам и просил, чтобы Годовая национальная программа (ГНП) относительно будущего членства в военно-политическом блоке не превратилась в аналог Плана действий по членству (ПДЧ).
Об этом глава МИД подчеркнул в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.
Министр выразил уверенность, что такого преобразования не произойдет, ведь в тексте написано, что это обновленная ГНП. Украина будет работать над тем, чтобы этот механизм был максимально гибким и упрощенным.
В документе говорится, что министры иностранных дел будут регулярно оценивать прогресс Украины на пути в НАТО.
Дмитрий Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ.
— ПДЧ — это громоздкий и многолетний механизм. Ты в нем реально тонешь. В 2008 году нам подавали это как инструмент ускорения интеграции. Но на самом деле ПДЧ — это инструмент замедления. То, что мы от него избавились — это слава Богу, — заявил Кулеба.
До конца года должна состояться встреча министров иностранных дел стран НАТО. В Вильнюсе уже проговорили, какие решения министры могут принять на этой встрече.
НАТО — это очень политическая институция, отмечает глава МИД. Он не удивится, если приглашение стать членом НАТО Украина получит гораздо быстрее, чем мы успеем выполнить все то, что регламентировано в рамках Годовой национальной программы.
По словам Кулебы, союзники вместо шага сделали полшага в направлении Украины, однако здесь хорошая новость в том, что осталось сделать еще полшага, а не целый шаг. Поэтому Украина будет упорно работать дальше для ускорения процесса.
Фото: скриншот из видео
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