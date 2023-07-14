Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Филигранная работа ПВО – Хмельницкая ОВА об уничтожении ракеты над областью
Срочно
Ночная атака на Киев: двое из четырех пострадавших – в больнице
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Лидеры НАТО попросили Зеленского “остыть” из-за твита накануне саммита в Вильнюсе — Bloomberg
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
Политика
Вадим Карпьяк, Ведущий программы «Свобода слова»
Марта Бондаренко, редактор ленты

Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ

Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на переговорах в Вильнюсе обращался к союзникам и просил, чтобы Годовая национальная программа (ГНП) относительно будущего членства в военно-политическом блоке не превратилась в аналог Плана действий по членству (ПДЧ).

Об этом глава МИД подчеркнул в интервью ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку.

Министр выразил уверенность, что такого преобразования не произойдет, ведь в тексте написано, что это обновленная ГНП. Украина будет работать над тем, чтобы этот механизм был максимально гибким и упрощенным.

В документе говорится, что министры иностранных дел будут регулярно оценивать прогресс Украины на пути в НАТО.

Дмитрий Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ.

— ПДЧ — это громоздкий и многолетний механизм. Ты в нем реально тонешь. В 2008 году нам подавали это как инструмент ускорения интеграции. Но на самом деле ПДЧ — это инструмент замедления. То, что мы от него избавились — это слава Богу, — заявил Кулеба.

До конца года должна состояться встреча министров иностранных дел стран НАТО. В Вильнюсе уже проговорили, какие решения министры могут принять на этой встрече.

Читайте также
Украина на пути в НАТО провела первые консультации по формированию Годовой национальной программы
прапори НАТО та України

НАТО — это очень политическая институция, отмечает глава МИД. Он не удивится, если приглашение стать членом НАТО Украина получит гораздо быстрее, чем мы успеем выполнить все то, что регламентировано в рамках Годовой национальной программы.

По словам Кулебы, союзники вместо шага сделали полшага в направлении Украины, однако здесь хорошая новость в том, что осталось сделать еще полшага, а не целый шаг. Поэтому Украина будет упорно работать дальше для ускорения процесса.

Фото: скриншот из видео

Дмитрий Кулеба, Саммит НАТО, Украина-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина будет подписывать договор о гарантиях безопасности с каждой страной отдельно — Кулеба
Дмитро кулеба
Глава МИД Кулеба рассказал, когда Украине ждать конкретных условий по членству в НАТО
Дмитро Кулеба
За закрытыми дверями решительно говорят, что Украина станет членом НАТО — Кулеба
Дмитро Кулеба
НАТО без Украины уже не представить: Зеленский провел совещание по итогам саммита в Вильнюсе
Володимир Зеленський
Важно победить до саммита в Вашингтоне: когда Украина получит приглашение в НАТО
Україна-НАТО
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (14.07.2023)
Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (14.07.2023)
Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (14.07.2023)
Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (14.07.2023)
Хорошо, что мы от него избавились. Кулеба рассказал, в чем достижение отмены ПДЧ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь