Виробництво деяких категорій дронів в Україні зросло в 100 разів – Федоров
У порівнянні з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні зросло в 100 разів.
Про це розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
– Виробництво вже зросло, за деякими категоріями більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше. І буде, – наголосив він.
Федоров прокоментував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ, що РФ наростила виробництво дронів Ланцет від початку повномасштабної війни. Цю інформацію активно обговорювали напередодні.
А вже під ранок 17 липня стався черговий інцидент на Кримському мосту, який сполучає територію РФ із тимчасово окупованим Кримом.
– Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів, – зазначив віцепрем’єр.
Федоров додав, що в умовах війни краще не озвучувати зайві деталі про виробництво зброї, а діяти та забезпечувати Сили оборони України.
Як відомо, в Україні ухвалили низку рішень, спрямованих на пришвидшення та спрощення виробництва дронів. У березні Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка прискорює створення та постачання українських безпілотників на фронт.
Згодом Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які мають полегшити виробництво дронів в Україні. Складові для виготовлення БпЛА звільнили від мита та ПДВ. Закони вже підписав президент Володимир Зеленський.
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