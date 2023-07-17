Виробництво деяких категорій дронів в Україні зросло в 100 разів – Федоров

У порівнянні з минулим роком виробництво деяких категорій безпілотників в Україні зросло в 100 разів.

Про це розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

– Виробництво вже зросло, за деякими категоріями більш ніж у 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше. І буде, – наголосив він.

Федоров прокоментував повідомлення російських пропагандистських ЗМІ, що РФ наростила виробництво дронів Ланцет від початку повномасштабної війни. Цю інформацію активно обговорювали напередодні.

А вже під ранок 17 липня стався черговий інцидент на Кримському мосту, який сполучає територію РФ із тимчасово окупованим Кримом.

– Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів Ланцет. А сьогодні Кримській міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів, – зазначив віцепрем’єр.

Федоров додав, що в умовах війни краще не озвучувати зайві деталі про виробництво зброї, а діяти та забезпечувати Сили оборони України.

Як відомо, в Україні ухвалили низку рішень, спрямованих на пришвидшення та спрощення виробництва дронів. У березні Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка прискорює створення та постачання українських безпілотників на фронт.

Згодом Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які мають полегшити виробництво дронів в Україні. Складові для виготовлення БпЛА звільнили від мита та ПДВ. Закони вже підписав президент Володимир Зеленський.

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