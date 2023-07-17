Украина с интересом наблюдает: все, что известно о взрывах на Крымском мосту 17 июля

Около трех ночи 17 июля на незаконно построенном россиянами Крымском мосту прогремели взрывы.

Очевидцы сняли яркие вспышки после ряда громких звуков.

Впоследствии перед мостом образовались километровые пробки. Полиция начала разворачивать автомобили со стороны Кубани.

Остановились в пробках авто и к паромной переправе.

Реакция оккупантов

Оккупанты отреагировали лишь в 04:21, назвав взрывы на Крымском мосту “чрезвычайным событием в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края”.

Спустя сорок минут глава правительства оккупированного Крыма Сергей Аксенов призвал всех “воздержаться от поездок через Крымский мост и ради безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через “новые регионы”.

Экстренное видеообращение появилось в Telegram-канале Аксенова в семь утра.

Марионеточный “глава” Крыма пообещал к девяти утра возобновить движение железнодорожного транспорта и к этому же времени выяснить информацию о режиме работы паромной переправы.

Уже около 14:00 Аксенов обнародовал видео с херсонским коллаборантом Владимиром Сальдо.

Оккупанты заявили, что обсудили алгоритмы, которые должны “облегчить путь автомобилистам, следующим по “альтернативному” маршруту”.

Кроме того, они якобы договорились о работе пропускных пунктов на границе между регионами, согласовали информацию о возможных пробках, наличии пунктов отдыха, питания и т.д.

Как события в Крыму комментировала украинская сторона

ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ГУР не комментирует причины событий на Крымском мосту, хотя очевидно, что “эта конструкция там лишняя“, и теперь у россиян возникнут проблемы с перебрасыванием военных сил и средств.

СБУ

В Службе безопасности Украины пообещали раскрыть детали инцидентов на Крымском мосту после победы в развязанной Россией полномасштабной войне.

А пока, добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко, Служба безопасности “с интересом наблюдает, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки”.

В то же время ведомство в соцсетях обнародовало продолжение к стихотворению, которое публиковали еще 8 октября 2022 года после первого взрыва на Крымском мосту.

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов «поспати»

Та раз… Два! P.S. Музика — народна. Слова — СБУ. https://t.co/piijOZk71s — СБ України (@ServiceSsu) July 17, 2023

Офис президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые незаконные конструкции, используемые для доставки россиянами оружия, для войны против Украины, – недолговечны.

Оперативное командование Юг

Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предположила, что повреждение Крымского моста может быть провокацией РФ.

По ее словам, при такой сосредоточении корабельной группировки РФ в Черном море и общего напряжения на фоне вопроса пролонгации зернового соглашения, такие провокации, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, являются типичным способом решения вопросов страны-агрессора.

Заявления Кремля

Следует отметить, что 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, в Кремле заявили, что не будут продолжать его.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что “договоренности о зерновом соглашении фактически прекращены“.

По его словам, Москва якобы “немедленно” вернется к зерновому соглашению после того, как “ее условия будут выполнены”. А также добавил, что позиция Москвы относительно зерновой сделки была заявлена еще до нового взрыва на Крымском мосту, поэтому инцидент якобы на соглашение не повлияет.

Реакция соцсетей

Соцсети традиционно “взорвались” мемами из-за ситуации на Крымском мосту.

Радовались утренним новостям из пока оккупированного Крыма и украинские звезды.

В России тем временем начали сетовать, не печатает ли случайно Укрпочта свои новые “пророческие” марки.

Гендиректор Игорь Смелянский “успокоил” россиян, что “все уже заранее отпечатано и скоро поступит в продажу”.

Не первые взрывы

Напомним, что это уже не первое повреждение незаконно построенного оккупантами моста.

Так, Крымский город был поврежден во время взрыва 8 октября.

В 500-й день полномасштабной войны украинская сторона подтвердила, что 8 октября нанесла первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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