Немотивированные и на старых танках: Череватый уточнил заявление о 100 тыс. россиян на Лимано-Купянском направлении

На Лимано-Купянском направлении уже длительное время российские оккупанты держат большую группировку своих войск, пытаются прорвать нашу оборону и получить инициативу, однако постоянно терпят неудачи.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Это направление также уже достаточно давно является лидером по артиллерийским обстрелам. Так, за сутки более 536 раз россияне били из минометов, ствольной артиллерии, РСЗО по нашим позициям. Также враг совершил 10 авианалетов.

Нашим подразделениям удалось ликвидировать 34 оккупанта, 155 получили ранения. Также уничтожено немало вражеской техники.

Сергей Череватый отмечает, что на Лимано-Купянском направлении сосредоточена российская группировка в более 100 тыс. военных. Их хоть и много, однако качество подготовки довольно слабенькое – тот же БАРС, территориальные войска, ЧВК Ветераны.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ также прокомментировал данные о более 900 танков у оккупантов. По его словам, россияне действительно имеют много тяжелой техники, но в основном это старые советские танки (например, Т-72) и БМП-1 (который вообще сняли с вооружения) и БМП-2. Очень редко можно встретить их новейшую разработку БТР-82 или БМП-3.

– Эта проблема не новая, не сегодняшняя и Силы обороны уже много месяцев подряд не дают им никакого прогресса и мощно наносят по ним удары. То есть это не вчера появились 100 тысяч. Плюс-минус цифра уже давно, чуть больше, чуть меньше может быть, – сказал Череватый.

Он также отметил, что цифры хоть и большие, однако не являются показателем угрозы или причины страха, а наоборот — показатель гордости за Силы обороны Украины, которые сдерживают врага.

Накануне представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире Єдиних новин назвал цифру в более 100 тысяч россиян, которые находятся на Лимано-Купянском направлении.

Источник : Радио Свобода

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