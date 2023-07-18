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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Невмотивовані та на старих танках: Череватий уточнив заяву про 100 тис. росіян на Лимано-Куп’янському напрямку

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку вже тривалий час російські окупанти тримають велике угруповання своїх військ, намагаються прорвати нашу оборону та отримати ініціативу, проте постійно зазнає невдач.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Цей напрямок також вже досить давно є лідером по артилерійських обстрілах. Так, за добу понад 536 разі росіяни гатили з мінометів, ствольної артилерії, РСЗВ по наших позиціях. Також ворог здійснив 10 авіанальотів.

Нашим підрозділам вдалося ліквідувати 34 окупанти, 155 отримали поранення. Також знищено чимало ворожої техніки.

Сергій Череватий наголошує, що на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено російське угруповання у понад 100 тис. військових. Їх хоч і багато, проте якість підготовки доволі слабенька — той самий БАРС, територіальні війська, ПВК Ветерани.

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Речник Східного угруповання військ ЗСУ також прокоментував дані про понад 900 танків в окупантів. За його словами, росіяни дійсно мають багато важкої техніки, та здебільшого це старі радянські танки (наприклад, Т-72) та БМП-1 (який взагалі зняли з озброєння) та БМП-2. Дуже рідко можна зустріти їхню новітню розробку БТР-82 чи БМП-3.

— Ця проблема не нова, не сьогоднішня і Сили оборони вже багато місяців підряд не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з’явилися 100 тисяч. Плюс-мінус цифра вже давно, трішки більше, трішки менше може бути, – сказав Череватий.

Він також зауважив, що цифри хоч і великі, проте не є показником загрози чи причини страху, а навпаки – показник гордості за Сили оборони України, які стримують ворога.

Напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі Єдиних новин назвав цифру у понад 100 тисяч росіян, які знаходяться на Лимано-Куп’янському напрямку.

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Джерело: Радіо Свобода
Армія Росії, Війна в Україні, Лиман
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