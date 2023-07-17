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Валентина Чорна, редактор ленты

Враг перешел в наступление на Купянском направлении — Сырский

Олександр Сирський

Оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной.

С целью остановить наступательные действия ВСУ в районе Бахмута враг активно перебрасывает дополнительные силы и средства, основу которых составляют части Воздушно-десантных войск.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

— В то же время враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков, — заявил он.

Генерал-поковник Сырский посетил боевые бригады Восточной группировки и встретился с командирами частей для корректировки планов и решения проблемных вопросов.

— Встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий. Отдельно с командирами отработали и приняли все необходимые решения для стабилизации обстановки на Лиманском направлении, — сообщил он.

Сырский отметил, что все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжения наступательных действий и удержания оперативной инициативы на нашей стороне.

Вооруженные силы Украины продолжают двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю.

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Источник: Military Media Center

Фото: Military Media Center

Война в Украине, Александр Сырский, Російська агресія
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