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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Оккупанты больше всего пытаются удержать свои позиции на Бахмутском направлении — Череватый

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные больше всего хотят сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут, поэтому постоянно стягивают туда резервы и технику.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый

– Враг больше всего хочет сохранить свои позиции под Бахмутом и сам Бахмут. Поэтому он постоянно стягивает туда резервы. Он пытается иногда контратаковать. Однако мы видим эту тенденцию и постоянно поражаем врага огнем, соответствующими ударами гасим попытки контратаковать, – сказал он.

Впрочем, несмотря на это, за последнее время у оккупантов не было никаких успехов в контратаках.

Череватый отметил, что на Восточном направлении активнее всего под Бахмутом, где Силы обороны удерживают инициативу, проводят штурмовые действия, выдавливают врага. Враг пытается контратаковать, усиленно наносит артиллерийские и авиационные удары. Однако успех и инициатива остаются за украинской стороной.

На Лимано-Купянском направлении, враг продолжает атаковать позиции украинских войск, также применяя все виды поражения.

– В нашей операционной зоне за эти сутки было нанесено более тысячи сто пятьдесят артиллерийских ударов различными типами минометов, ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня. Состоялось 15 боестолкновений, в ходе которых 121 оккупант был уничтожен, 256 получили ранения, – добавил спикер.

Кроме того, он отметил, что за сутки Силы обороны там уничтожили четыре вражеских танка, две самоходные артиллерийские установки, четыре боевые машины пехоты, два миномета и несколько беспилотников.

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Бахмут, Война в Украине, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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