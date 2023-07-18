РФ увеличила до 16 количество кораблей в Черном море: среди них ракетоносители с Калибрами

Страна-агрессор РФ увеличила корабельную группировку в Черном море до 16 единиц. Среди них есть два ракетоносителя с крылатыми ракетами Калибр.

Об этом сообщила сегодня на брифинге начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Еще утром 18 июля Военно-морские силы ВСУ сообщали о нахождении на боевом дежурстве в Черном море 8 вражеских кораблей. Однако их количество выросло до 16 единиц.

– В Черном море сейчас развернута мощная корабельная группировка – это 16 единиц… Среди 16 черноморских единиц – два ракетоносителя остаются на дежурстве. Это надводный и подводный, – отметила Гуменюк.

Она уточнила, что это те же ракетоносители, с которых оккупанты запускали Калибры по Одессе в ночь на 18 июля.

Гуменюк предупредила, что на борту этих кораблей до сих пор могут находиться шесть ракет Калибр.

– С учетом использованных ночью шести ракет, они сейчас имеют также шесть ракет, которые могут быть применены, — подчеркнула она.

По словам спикера, ракетная опасность сохраняется, а уровень угрозы “оценивается как высокий”. В то же время, Гуменюк предположила, что враг после ночной атаки может завести ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов.

Вооруженные силы Украины оперативно отслеживают ситуацию в Черном море.

Как известно, в ночь на 18 июля российские войска запустили по Одессе шесть крылатых ракет Калибр. Украинские силы ПВО сбили все, однако ракетные обломки и взрывная волна повредили несколько частных домов и объекты портовой инфраструктуры Одессы.

Источник: Media Center Ukraine

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