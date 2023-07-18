РФ збільшила до 16 кількість кораблів у Чорному морі: серед них ракетоносії з Калібрами

Країна-агресор РФ збільшила корабельне угруповання в Чорному морі до 16 одиниць. Серед них є два ракетоносії з крилатими ракетами Калібр.

Про це повідомила сьогодні на брифінгу начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

Ще зранку 18 липня Військово-морські сили ЗСУ повідомляли про перебування на бойовому чергуванні в Чорному морі 8 ворожих кораблів. Однак їхня кількість наразі зросла до 16 одиниць.

– У Чорному морі наразі розгорнуто потужне корабельне угруповання – це 16 одиниць… Серед 16 чорноморських одиниць – два ракетоносії залишаються на чергуванні. Це надводний і підводний, – зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що це ті самі ракетоносії, з яких окупанти запускали Калібри по Одесі в ніч на 18 липня.

Гуменюк попередила, що на борту цих кораблів досі можуть бути шість ракет Калібр.

– З урахуванням використаних вночі шести ракет, вони зараз мають так само шість ракет, які можуть бути застосовані, – наголосила вона.

За словами речниці, ракетна небезпека зберігається, а рівень загрози “оцінюється як високий”. Водночас Гуменюк припустила, що ворог після нічної атаки може завести ракетоносії в пункти базування для поповнення запасів.

Збройні сили України оперативно відстежують ситуацію в Чорному морі.

Як відомо, в ніч на 18 липня російські війська запустили по Одесі шість крилатих ракет Калібр. Українські сили ППО збили усі, однак ракетні уламки та вибухова хвиля пошкодили кілька приватних будинків і об’єкти портової інфраструктури Одеси.

Джерело: Media Center Ukraine

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