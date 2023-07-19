РФ атакувала Україну Х-22, Калібрами, Оніксами та Shahed – знищено 37 повітряних цілей

Вночі 19 липня РФ завдала чергового масованого удару з повітря. Окупанти атакували Україну з південного напрямку крилатими ракетами повітряного, наземного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе типу Shahed-136/131.

Під основним ударом опинилася критична інфраструктура та військові об’єкти на території Одеської області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Країна-агресор за кілька хвиль випустила по Україні:

16 крилатих ракет Калібр, ймовірно, з малого ракетного корабля Інгушетія та фрегата Адмірал Ессен Чорноморського флоту РФ;

крилатих ракет Калібр, ймовірно, з малого ракетного корабля Інгушетія та фрегата Адмірал Ессен Чорноморського флоту РФ; також з акваторії Чорного моря – 8 крилатих ракет Х-22

із узбережжя Криму – 6 крилатих ракет Онікс

одну керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря;

керовану авіаційну ракету Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря; 32 ударних дрони типу Shahed-136/131 з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край).

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 37 повітряних цілей, зокрема 13 із 16 Калібрів, керовану авіаційну ракету Х-59, а також 23 із 32 безпілотників.

Удари Х-22 та Онікса ворог спрямував по інфраструктурі Одеської області.

Водночас авіація Повітряних сил за останню добу завдала понад 20 ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу ЗС РФ.

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