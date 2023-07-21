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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

F-16 допоможуть ЗСУ наблизити збиття російських ракет і дронів до 100% – Ігнат

F-16 допоможуть ЗСУ наблизити збиття російських ракет і дронів до 100% – Ігнат
Фото: Факти ICTV

Багатофункціональні винищувачі F-16, які сподівається отримати Україна, допоможуть наблизити до 100% кількість знищених під час атак РФ крилатих ракет і дронів.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

Він уточнив, що цей літак здатний уражати крилаті ракети, дрони, ворожу авіацію, однак не балістичні ракети.

– Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100. Зараз ми маємо 70-80% – це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального, – наголосив Ігнат.

Речник додав, що F-16 також дадуть змогу українським військовим застосовувати більш дешеві ракети і не витрачати ті, що призначені до комплексів протиповітряної оборони.

Як зазначив Ігнат, “призначення великої ППО доволі серйозне”: сучасні зенітні ракетні системи мають захистити небо над Україною від авіації РФ, а також великі міста та стратегічні для держави об’єкти.

Ігнат спрогнозував, що Україна зможе контролювати небо над тимчасово окупованими територіями, коли Повітряні сили ЗСУ отримають більше сучасних систем ППО та літаки F-16.

– При грамотних діях, при підтримці наземної ППО, наприклад, Patriot, NASAMS, IRIS-T чи інших систем, це призведе до того, що ми контролюватимемо повітряний простір над окупованою територією. Не буде принаймні жодного тотального контролю росіян над Запорізькою чи іншими областями, – пояснив речник.

За його словами, якщо ЗСУ на початку отримають хоча б одну ескадрилью F-16, це вже допоможе прикривати ті чи інші напрямки.

Як відомо, під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про умови навчання українських пілотів на літаках F-16.

У Повітряних силах ЗСУ прогнозували, що виїзд першої групи льотчиків на тренування може відбутися до кінця літа.

А в Білому домі заявили, що Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця поточного року.

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F-16 допоможуть ЗСУ наблизити збиття російських ракет і дронів до 100% – Ігнат

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, ЗСУ, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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