РФ держит в Черном море ракетоноситель с Калибрами, опасность очень высокая – Гуменюк
Страна-агрессор РФ держит на боевом дежурстве в Черном море 13 кораблей. Среди них сейчас есть один ракетоноситель с крылатыми ракетами Калибр на борту.
Об этом рассказала сегодня на брифинге начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, на борту российского ракетоносителя могут находиться восемь Калибров.
– Корабельная группировка в общей сложности развернула 13 единиц, один ракетоноситель сейчас на дежурстве. К тому же враг провел ротацию: тот ракетоноситель, который отстреливался ночью, заведен в пункт базирования, другой аналогичный надводный вышел на дежурство, снаряженный восемью ракетами Калибр, — отметила Гуменюк.
Она предупредила, что ракетная опасность оценивается “как очень высокая”.
Кроме ракетоносителя, наблюдается активность тактической авиации РФ и использование береговых наземных ракетных комплексов, из которых оккупанты запускали ракеты Оникс по Одесской области.
Что известно о последних атаках РФ
В ночь на 21 июля войска РФ совершили очередную атаку на Одесскую область, запустив Калибры. Оккупанты ударили по зернохранилищу сельскохозяйственного предприятия, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
Агрессор использовал коварную тактику, нанеся удар в две волны. Сначала россияне запустили две ракеты, а когда на место прибыли спасатели – еще одну.
Уже днем 21 июля войска РФ выпустили по объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области семь ракет.
А в Черниговской области в одном из населенных пунктов во время ракетного удара РФ повреждено здание местного дома культуры.
Источник: Media Center Ukraine
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