Российская ракета попала в дом культуры на Черниговщине – ОК Север

В одном из населенных пунктов Черниговской области ракетным ударом повреждено здание местного дома культуры.

Обновлено в 11:35. По предварительной информации, жертв нет, отмечают в Оперативном командовании Север.

Остальная информация уточняется.

Отметим, что взрывы в Черниговской области прогремели около 11:00, через несколько минут после того, как в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

То, что регион находится под обстрелом, руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил в 11:14.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: ОК Юг

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