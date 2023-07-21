Российская ракета попала в дом культуры на Черниговщине – ОК Север
В одном из населенных пунктов Черниговской области ракетным ударом повреждено здание местного дома культуры.
Обновлено в 11:35. По предварительной информации, жертв нет, отмечают в Оперативном командовании Север.
Остальная информация уточняется.
Отметим, что взрывы в Черниговской области прогремели около 11:00, через несколько минут после того, как в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.
То, что регион находится под обстрелом, руководитель областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил в 11:14.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: ОК Юг
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