РФ тримає в Чорному морі ракетоносій із Калібрами, небезпека дуже висока – Гуменюк

Країна-агресор РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів. Серед них наразі є один ракетоносій із крилатими ракетами Калібр на борту.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, на борту російського ракетоносія може перебувати вісім Калібрів.

– Корабельне угруповання в цілому розгорнуло 13 одиниць, один ракетоносій зараз на чергуванні. До того ж ворог провів ротацію: той ракетоносій, що відстрілювався вночі, заведено в пункт базування, інший аналогічний надводний вийшов на чергування, споряджений вісьмома ракетами Калібр, – зазначила Гуменюк.

Вона попередила, що ракетна небезпека оцінується “як надзвичайно висока”.

Окрім ракетоносія, спостерігається активність тактичної авіації РФ та використання берегових наземних ракетних комплексів, із яких окупанти запускали ракети Онікс по Одещині.

Що відомо про останні атаки РФ

У ніч на 21 липня війська РФ здійснили чергову атаку на Одеську область, запустивши Калібри. Окупанти вдарили по зерносховищу сільськогосподарського підприємства, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Агресор використав підступну тактику, здійснивши удар у дві хвилі. Спочатку росіяни запустили дві ракети, а коли на місце прибули рятувальники – ще одну.

Вже вдень 21 липня війська РФ випустили по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області сім ракет.

А на Чернігівщині в одному з населених пунктів під час ракетного удару РФ пошкоджено будівлю місцевого будинку культури.

Джерело: Media Center Ukraine

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