РФ выпустила семь ракет по важному объекту инфраструктуры в Одесской области

Днем 21 июля российские войска выпустили по важному объекту инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе Одесской области семь ракет.

По словам руководителя областной военной администрации Олега Кипера, вражеский обстрел нанес объекту повреждения.

Напомним, что армия РФ начала атаковать Одесскую область сверхзвуковыми противокорабельными ракетами Оникс около 11:00.

Боеприпасы оккупанты выпускали несколькими волнами.

Сразу после этого жители региона стали сообщать о взрывах.

После этого глава области призвал людей оставаться в безопасных местах до отбоя и не снимать работу противовоздушной обороны.

Отметим, что до этого российские захватчики атаковали Одесскую область четыре ночи подряд, начиная с 18 июля.

Ночью 18 июля российские войска запустили по Одессе шесть крылатых ракет Калибр.

Украинские силы ПВО сбили все, однако ракетные обломки и взрывная волна повредили несколько частных домов и объектов портовой инфраструктуры Одессы.

Ночью 19 июля наибольший удар оккупанты снова сосредоточили на Одессе и области.

Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.

В общей сложности силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей.

Ночью 20 июля над Одесской областью силы противовоздушной обороны уничтожили все 12 Shahed-136/131 и два Калибра, но не сверхзвуковые ракеты Х-22 и Оникс.

Ночью 21 июля российские войска с разницей в час атаковали зернохранилище одного из сельскохозяйственных предприятий в Одесской области.

Первые две ракеты попали в половине четвертого, еще одна – в половине пятого утра.

Обстрелом уничтожено 100 тонн гороха, 20 тонн ячменя, повреждена сельскохозяйственная и спасательная техника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 513-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Олег Кипер

Фото: Минобороны России

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