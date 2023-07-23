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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ракетою – у вівтар: в УПЦ МП визнали, що РФ зруйнувала Спасо-Преображенський собор в Одесі

Спасо-Преображенський собор в Одесі

Вночі 23 липня під час атаки Росії на Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор, а саме – у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю храму. Про це офіційно заявили у пресслужбі УПЦ МП.

За її даними, під час російської терористичної атаки також зруйновано перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

– Одразу після влучання розпочалася пожежа, яку рятувальники швидко локалізували та загасили. Наразі тривають рятувальні роботи, що здійснюють співробітниками ДСНС, працюють комунальні служби, – кажуть в Одеській єпархії.

Крім того, Одеська єпархія УПЦ МП “засуджує цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця Одеси, довкола якого проживають мирні люди і який жодним чином не повʼязаний із військовими обʼєктами”.

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Фото: УПЦ МП

Війна в Україні, Одеса, Ракетні удари Росії, Російська агресія, УПЦ МП
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