Ракетою – у вівтар: в УПЦ МП визнали, що РФ зруйнувала Спасо-Преображенський собор в Одесі
Вночі 23 липня під час атаки Росії на Одесу ворожа ракета влучила в Спасо-Преображенський кафедральний собор, а саме – у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю храму. Про це офіційно заявили у пресслужбі УПЦ МП.
За її даними, під час російської терористичної атаки також зруйновано перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.
– Одразу після влучання розпочалася пожежа, яку рятувальники швидко локалізували та загасили. Наразі тривають рятувальні роботи, що здійснюють співробітниками ДСНС, працюють комунальні служби, – кажуть в Одеській єпархії.
Крім того, Одеська єпархія УПЦ МП “засуджує цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця Одеси, довкола якого проживають мирні люди і який жодним чином не повʼязаний із військовими обʼєктами”.
Фото: УПЦ МП
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик