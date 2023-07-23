Российская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины – Скибицкий
Российская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины, в частности используя спутниковые снимки, и готовится к нанесению новых ракетных ударов.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Мы-Украина.
– Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки наших энергетических объектов со стороны России. Они начали такую работу. Сейчас осуществляют доразведку, в том числе космическую разведку, другие виды разведки, – сказал представитель ГУР МО Украины.
Как отметил Скибицкий, враг хочет выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему Украины.
В Воздушных силах уже предупреждали, российские оккупационные войска с осени могут снова наносить удары по энергетическим объектам Украины.
Напомним, 21 июля российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеского обстрела четверо работников погибли. Еще двоих с ранениями госпитализировали в медучреждение. Погибшим было 29, 30, 33 и 43 года.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик