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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Российская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины – Скибицкий

Российская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины – Скибицкий
Фото: Depositphotos

Российская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины, в частности используя спутниковые снимки, и готовится к нанесению новых ракетных ударов.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью телеканалу Мы-Украина.

– Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки наших энергетических объектов со стороны России. Они начали такую работу. Сейчас осуществляют доразведку, в том числе космическую разведку, другие виды разведки, – сказал представитель ГУР МО Украины.

Как отметил Скибицкий, враг хочет выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему Украины.

В Воздушных силах уже предупреждали, российские оккупационные войска с осени могут снова наносить удары по энергетическим объектам Украины.

Напомним, 21 июля российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры Пологовского района Запорожской области. Из-за вражеского обстрела четверо работников погибли. Еще двоих с ранениями госпитализировали в медучреждение. Погибшим было 29, 30, 33 и 43 года.

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электроэнергия, Энергетика, Ракетные удары России, Разведка
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