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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты усилили авиаудары и атаки дронами Квадро на Запорожском направлении

Оккупанты усилили авиаудары и атаки дронами Квадро на Запорожском направлении
Фото: Getty Images

На Запорожском направлении для сдерживания нашего наступления враг значительно усилил авиационные удары и удары дронами-камидзе типа Квадро.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— За минувшие сутки зафиксировано 25 авиаударов с использованием самолетов Су-35, а также 15 ударов дронами типа Квадро. Это больше всего, если брать за неделю. Так оккупанты пытаются заставить нас отказаться от наступательной операции, — объяснил военный.

По его словам, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается активным ведением обороны на Бердянском и Мелитопольском.

— За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал наши позиции, под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все атаки российських оккупантов. Кроме того, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию, враг совершил 577 обстрелов, — уточнил Шершень.

Он отметил, что на направлениях наступательных действий Сил обороны оккупанты пытаются усилить свои подразделения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако мы имеем эффективное противодействие такой тактике.

— Это приводит к существенным чувствительным потерям врага. Его потери убитыми, ранеными и пленными за сутки: безвозвратные — 72 оккупанта, санитарные — 129, двое в плену. Уничтожено 30 единиц вооружения и техники, в частности танк, семь ББМ, 12 артсистем и минометов, а также семь складов боеприпасов, — добавил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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Война в Украине, Запорожская область, Російська агресія
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