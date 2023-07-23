Оккупанты усилили авиаудары и атаки дронами Квадро на Запорожском направлении

На Запорожском направлении для сдерживания нашего наступления враг значительно усилил авиационные удары и удары дронами-камидзе типа Квадро.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Єдині новини спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

— За минувшие сутки зафиксировано 25 авиаударов с использованием самолетов Су-35, а также 15 ударов дронами типа Квадро. Это больше всего, если брать за неделю. Так оккупанты пытаются заставить нас отказаться от наступательной операции, — объяснил военный.

По его словам, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, а также отмечается активным ведением обороны на Бердянском и Мелитопольском.

— За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал наши позиции, под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили все атаки российських оккупантов. Кроме того, применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию, враг совершил 577 обстрелов, — уточнил Шершень.

Он отметил, что на направлениях наступательных действий Сил обороны оккупанты пытаются усилить свои подразделения, чтобы вернуть утраченные позиции, однако мы имеем эффективное противодействие такой тактике.

— Это приводит к существенным чувствительным потерям врага. Его потери убитыми, ранеными и пленными за сутки: безвозвратные — 72 оккупанта, санитарные — 129, двое в плену. Уничтожено 30 единиц вооружения и техники, в частности танк, семь ББМ, 12 артсистем и минометов, а также семь складов боеприпасов, — добавил спикер пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 515-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.