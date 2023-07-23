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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Російська розвідка вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України – Скібіцький

Російська розвідка вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України – Скібіцький
Фото: Depositphotos

Російська розвідка вивчає стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, зокрема використовуючи супутникові знімки, та готується до завдання нових ракетних ударів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю телеканалу Ми-Україна.

– Ми відстежуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку Росії. Вони почали таку роботу. Зараз здійснюють дорозвідування,зокрема й космічну розвідку, інші види розвідки, – сказав представник ГУР МО України.

Як наголосив Скібіцький, ворог хоче з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему України.

У Повітряних силах вже попереджали, російські окупаційні війська з осені можуть знову завдавати ударів по енергетичних об’єктах України. 

Нагадаємо, 21 липня російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури Пологівського району Запорізької області. Через ворожий обстріл четверо працівників загинули. Ще двох із пораненнями госпіталізували до медзакладу. Загиблим було 29, 30, 33 і 43 роки.

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електроенергія, Енергетика, Ракетні удари Росії, Розвідка
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