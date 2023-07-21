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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ ударом по об’єкту інфраструктури на Запоріжжі вбила чотирьох працівників

Швидка допомога

Російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури Пологівського району Запорізької області.

Через ворожий обстріл четверо працівників загинули. Ще двох із пораненнями госпіталізували до лікувального закладу.

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, загиблим було 29, 30, 33 та 43 роки.

Загалом, наголошує очільник області, протягом доби ворог завдав 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області:

  • 63 удари з артилерії (по Гуляйполю, Левадному, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Малинівці, Червоному, Щербаках, Степногірську, П’ятихатках та інших прифронтових селах),
  • 10 ударів із реактивних систем залпового вогню (по Новодарівці),
  • шість авіаційних ударів (по П’ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці),
  • одного удару з безпілотника (по Лобковому).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 513-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Юрій Малашко

Фото: МОЗ

Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія, РФ, Смерть
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