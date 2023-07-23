Удар по об’єктах ЮНЕСКО в Одесі: реакція світових політиків, дипломатів та організацій

Політики та дипломати у ЄС, США, Великій Британії та Молдові засудили черговий ракетний удар РФ по Одесі вночі 23 липня, внаслідок якого постраждало зокрема 25 пам’яток архітектури, загинула одна людина, ще 22 поранено.

Факти ICTV зібрали реакцію світових лідерів, а також міжнародних організацій у соцмережах на черговий удар країни-агресора по Одесі.

Євросоюз

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель назвав масований удар по Одесі черговим воєнним злочином РФ, яка зруйнувала об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Спасо-Преображенський кафедральний собор.

– Безперервний російський ракетний терор проти Одеси, що охороняється ЮНЕСКО, є ще одним воєнним злочином Кремля, який зруйнував також головний православний собор – об’єкт всесвітньої спадщини. Росія вже завдала шкоди сотням культурних об’єктів, намагаючись знищити Україну, – написав Боррель у Twitter.

CША

Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що РФ продовжує атакувати об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та порти, які важливі для продовольчої безпеки всього світу.

– Тут невиправдана війна проти України та її народу спричиняє жахливі наслідки. Зруйнований собор, зруйновані будинки та спалені зернові термінали знову мають дати зрозуміти, що це має значення всюди, – написала вона.

Велика Британія

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також наголосила, що у центрі Одеси, який постраждав від російських ракет, не було жодного військового об’єкта.

– Просто красиве українське місто, внесене до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його обстрілюють через те, що там розташовані порти, через які експортують життєво важливі продукти харчування по всьому світі, – написала Сіммонс.

Молдова

Президент Молдови Мая Санду зізналась, що їй боляче спостерігати за руйнуванням Одеси – міста, яке дороге багатьом молдаванам.

– Ми засуджуємо постійні повітряні удари Росії по мирних містах, житлових кварталах та історичному центру, що під захистом ЮНЕСКО. Наші серця й думки з Україною, – наголосила вона у Twitter.

ООН

В Управлінні ООН з координації гуманітарних справ кажуть, що удар по жителях Одеси та цивільній інфраструктурі міста – пряме порушення міжнародного законодавства.

– Сьогодні жителі Одеси знову прокинулися від звуків вибухів. Удари припали на історичний центр міста, пошкодивши житлові будинки, кафедральний собор, а також призвели до загибелі та поранень мирних жителів. Міжнародне гуманітарне право чітко визначає: цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю! – йдеться у повідомленні.

Фото: Одеська міськрада

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